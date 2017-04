Jihočeši dluží 20 miliard

Jižní Čechy - Po 47 tisících Jihočechů vymáhají exekutoři téměř dvacet miliard korun. S exekucí se potýká desetina obyvatel kraje starších patnácti let.

Exekuci čelí skoro každý desátý člověk v republice. Že se však nemusí jednat jenom o projev vlastní nezodpovědnosti, potvrzuje i případ čtyřicetileté Pavly.

Do problémů ji dostal bývalý manžel. „Měl firmu a podnikal. Když se dostavily problémy, přestal platit a vydali na něj exekuci, do níž jsem jako manželka spadla i já," ilustruje, jak jednoduchá cesta vede do vleklých potíží.

„Zablokovali mi účet, strhávali peníze i z platu. Také přišli k nám domů. Chovali se celkem slušně, s jedním jsme sepisovali papíry, druhý chodil po bytě a vše natáčel. Polepili veškeré vybavení kromě postelí," popisuje s odstupem času. „Rozklepala se mi kolena a když polepili i notebooky, na nichž děti právě dělaly úkoly, rozbrečela jsem se."

Podruhé se exekutoři vrátili pro hotovost. „Peníze jsme neměli, tak nám vzali dva notebooky. Jeden byl ze soupisu, ale druhý mojí maminky, přestože jim říkala, že bydlí o patro výš a ukázala i účtenku. Nic je nezajímalo," vzpomíná Pavla. Ani po rozvodovém vyrovnání majetku nebyl problémům konec. Exekuce byla stále vedena i na ni, a tak přišla v pořadí třetí návštěva. Jenže už s nákladním autem, v němž odvezli všechno, co mělo trochu větší cenu. „Ani nevím, za kolik se to prodalo, ale já pak požádala soud o zrušení exekuce a dnes už jsem ze všeho venku."

Mezi lidmi v okrese Tábor, na něž dolehl exekutorský úřad, je podobných příběhů více. Podle vedoucího odboru vnitřních věcí táborského úřadu Vladimíra Helmy korespondují s počtem lidí přihlášených na adrese úřadu. „Jde většinou o nepřímý dopad exekuce, kdy z obavy například rodiče přihlašují na úřad své děti. Počet přihlášených nám v poslední době roste, nyní se pohybuje kolem osmi stovek," uvedl Vladimír Helma. Na druhou stranu se ale s rostoucím počtem zadlužených nezvyšuje kriminalita.

Obce s nejvyšším podílem lidí, kteří se potýkají s exekucí

Písecko – Ve Veselíčku činí podíl obyvatel s exekucí 16 procent. Ze 175 obyvatel nad 15 let je v exekuci 28 lidí. Poměrně vysoké číslo překvapilo starostu obce Jiřího Leška. „Vím, že mají někteří obyvatelé exekuce, ale netušil jsem, že je to tolik," poznamenal. Neplacení účtů některých obyvatel se podle Jiřího Leška projevuje nejvíc na nájemném za obecní byty.



Strakonicko – V Hošticích jsou exekučně vymáhány pohledávky po 26 ze 139 obyvatel, což je bezmála 19 procent. Starosta Miroslav Tománek říká: „Nejde o exekuce směrem k obci."



Českobudějovicko – Na Českobudějovicku je podle mapy exekucí procentuálně nejvíce dlužníků v Modré Hůrce na Vltavotýnsku. Zde je ze 72 obyvatel nad 15 let zadlužených dvacet lidí. Podíl lidí v exekuci je tak téměř 28 procent a exekučně vymáhaná jistina je přes šest milionů. Lenka Staňková, starostka obce Modrá Hůrka, to komentovala: „Těch dlužníků tu máme opravdu poměrně hodně a u některých mě to ani nepřekvapuje. Jedná se pořád o ty samé lidi," řekla starostka obce s tím, že největší dlužné částky jsou za odpad.



Jindřichohradecko – Nejvyšší podíl lidí v exekuci je v Horních Němčicích, a to 41,89 procenta občanů nad 15 let, kteří dohromady dluží 11 560 208 korun. Přitom v obci žije jen necelá stovka obyvatel. Starosta Lukáš Jíleček je překvapen. „Vím, že lidé tady exekuce mají, ale tenhle počet mě zarazil," uvedl. Problémy s neplatiči obecních poplatků tady ale nemají.



Prachaticko – Nad procentuálním podílem lidí v exekuci kroutí hlavou také Martin Fiala, starosta obce Babice na Prachaticku. Ten totiž podle mapy exekucí činí necelých 42 procent. Babičtí mají v exekuci 33 ze 79 trvale hlášených osob. Do nedávna měla obec jediného dlužníka. „Ale i ten začal své resty platit. Nyní obec eviduje nulový počet dlužníků," ujistil starosta.



Českokrumlovsko – Bezkonkurenčně nejvyšší podíl osob v exekuci má obec Pohorská Ves, kde dlouhodobě vládne nejvyšší nezaměstnanost, která se pohybuje kolem 22 procent. Obec má 182 obyvatel ve věku mezi 15 až 64 lety. Podíl osob v exekuci dosahuje 60,10 procenta. „Údaje jsou zkreslené, je tu hodně lidí nahlášených k trvalému pobytu, ve vsi však nejsou. Také je známo, že tady bydlí i dost lidí sociálně slabých," podotkl starosta Jiří Křiklava.

Redaktoři Deníku