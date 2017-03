Jihočeši se dnes rozloučí s kardinálem Miloslavem Vlkem

S kardinálem Miloslavem Vlkem se Monika Vrhelová (na snímku) potkávala v podstatě celý život. Jako rodinný přítel k nim totiž jezdíval na návštěvy. „Byl to pro mě strejda, který mě jako malou holku houpal na kolenou," vyprávěla Monika Vrhelová a připojila ještě jeden zážitek. „V roce 1989 jsem byla studentkou 1. ročníku vysoké školy. V listopadu, když byla Sametová revoluce, ale ještě se nic nevědělo, jsem přišla do školy, ale neučilo se, byla studentská stávka. To pro mě bylo překvapení. Vrátila jsem se domů celá nadšená, že je revoluce, že komunisté končí. To byl u nás zrovna Míla Vlk. Nadšeně jsem vyprávěla, co se děje, že studenti stávkují a že to dokážou a dotáhnou to do konce. On mi vážně odpověděl: Uvědom si ale, kolik lidí za to muselo zaplatit. To mě zarazilo a pak už jsem na celou situaci nahlížela jiným úhlem pohledu. Nikdy jsem na tuto větu nezapomněla," vzpomínala Monika Vrhelová.