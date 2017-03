Jihočeská ČSSD postrádá lídra volební kandidátky do poslanecké sněmovny

České Budějovice - Republikové předsednictvo ČSSD schválilo v pátek volební jedničky pro všechny své krajské organizace, jedinou výjimkou je Jihočeský kraj.

Ten svého sociálně demokratického lídra zatím nemá. V tuto chvíli tedy není jasné, kdo do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny Jihočechy povede. Předsednictvo strany se má sejít znovu za týden a předseda strany Bohumil Sobotka předpokládá, že do té doby už bude známý i návrh Jihočeského kraje. Premiér za možného kandidáta označil starostu Jindřichova Hradce Stanislava Mrvku. V některých krajích mají sociální demokraté úplně jiné starosti, kandidátů na volební lídry mají hned několik a bude mezi nimi rozhodovat vnitrostranické referendum.