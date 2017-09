Jihočeské kalné ráno...

Před osmdesáti lety zemřel TGM a nikdo neuměl lépe vyjádřit stesk i strach z budoucnosti republiky a Evropy než pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert.

Masaryk při příjezdu do Tábora v roce 1918.Foto: Muzeum Šechtl a Voseček v Táboře

Prožili jsme něco podobného, když zemřel Václav Havel, ten stesk se mění v dnešní obavy z osudu vlasti. Ale tato vzpomínka má být jihočeská. Masaryk miloval především Táborsko, ne jako krajinu – když jej přivezli k Portíkově vile v Plané nad Lužnicí na dovolenou v roce 1920, myslel si, že je v Posázaví. Měl to u nás rád, jako místo velkých myšlenek, odhodlanosti žít pro svobodu víry i svědomí. Finančně podporoval vykopávky Jos. Švehly při odkrývání Kozího Hrádku, Masarykovu zájmu před i po první světové válce vděčíme za obnovu tohoto místa. V roce 1910 zde pronesl svůj projev před sokoly a dalšími účastníky velkých husovských oslav. Masaryk tehdy připomněl podobnosti s dobou Husovou: moc velkých magnátů, hříchy církve, sociální nespravedlnost. Na straně „Táborů“ i Českých bratří viděl odhodlání svobodných lidí, mravnost, z níž vyplývala nejen odvážná obrana země proti křižákům, ale i solidarita a touha po vlastním sebevzdělání. Tehdejší profesor filozofie a za čtyři roky poté vůdce národního odboje burcoval, nutil k otázkám, ale ne k hotovým odpovědím, jako někteří dnešní politikové. Abychom mohli se Seifertem recitovat: „Za sto let možná děti našich dětí svým dětem budou teskně vyprávěti o šedém ránu čtrnáctého září…“, abychom s Masarykem mohli citovat slova z prosincového dne 1918: Tábor je náš program, je třeba dbát na myšlenky, které jsou s naším krajem tak bytostně spojeny. Je třeba vědět, že demokracie je podle prvního prezidenta republiky politickým systémem, který má umožňovat nejširší možnou míru spravedlnosti a rovnosti i mravní výzvou, jenž se projevuje v každodennosti každého z nás. O to jde, proto nechal TGM vepsat do standarty našich prezidentů Husovo: Pravda vítězí. Je jen naší vinou, stává-li se tento táborský apel pouhým historickým haraburdím.

RICHARD F. VLASÁK

autor je teolog a historik