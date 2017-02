Jihočeské klání hasičů poprvé v Táboře. Zdolávali stěnu

Plav - Slaměná koleda, která už tradičně chodí v Plavu o masopustu, má nového rychtáře. Stal se jím Jiří Ribola, syn místní paní starostky. Vystřídal na důležitém postu rychtáře, který za koledníky mluví a organizuje koledu, zasloužilého Petra Kopice. Ten po dvaceti letech tuto roli opustil a letos se vydal střílet coby voják z děla. "Letos jsem rychtářem poprvé. Zatím se cítím trochu nervózně a teď ještě i docela střízlivě. Je to určitá zodpovědnost. Mám na starosti, aby všichni kluci, kteří jdou s námi, došli až do konce. Naštěstí jsou to zkušení koledníci, takže sami dobře ví, co mají dělat a na co si dát pozor. Dříve jsem byl řadovým koledníkem," vysvětlil Jiří Ribola.