Jihočeským firmám chybí stovky pracovníků, zaměstnávají i Ukrajince

Jižní Čechy - Ještě před pár lety bylo pro lidi, kteří přišli o práci, těžké sehnat slušné místo. Teď se problém otočil - zaměstnavatelé hledají kvalifikované pracovníky.

Kaplická strojírenská společnost Engel. Ilustrační fotoFoto: Deník / Zuzana Kyselová

Volných pracovních míst jei na jihu Čech rekordně mnoho. Pavlína Kubíková z českobudějovické správy Českého statistického úřadu porovnala, že zatímco k loňskému 30. dubnu v kraji o volné místo „soupeřili“ 2,4 uchazeči, na konci letošního dubna už to bylo 1,4 uchazeče. Čím je to dáno? Podle Pavlíny Kubíkové se snížil podíl nezaměstnaných osob a naopak vzrostl počet volných pracovních míst. K 30. dubnu jihočeské úřady práce evidovaly 15 045 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl hodnoty 3,23 %. Ke stejnému datu bylo v nabídce 10 425 volných pracovních míst, což je o 25,3 % více než rok předtím.

V českobudějovické společnosti Motor Jikov Group aktuálně shání třicet lidí do výroby. Personální ředitelka Iva Fantyšová upřesnila, že se jedná většinou o obsluhy obráběcích strojů do Soběslavi a mechaniky seřizovače pro slévárenství do provozů v Českých Budějovicích. „Před pěti lety chyběli hlavně techničtí odborníci. Dnes cítíme nedostatek na všech pozicích, ale nejvíce právě u těch dělnických, kde je i vyšší fluktuace. Bez agenturních pracovníků se dnes bohužel neobejdeme. Zapojili jsme se do projektu Režim Ukrajina, ze kterého už u nás pracuje pět lidí, dalších 25 očekáváme.“

Kaplická společnost Engel strojírenská se aktuálně rozvíjí a rozšiřuje závod. Do jara 2018 tak podle personalistky Moniky Řezníčkové vznikne přibližně 150 nových volných pozic, které bude potřebovat obsadit. „Půjde jak o dělnické, tak i o odborné pozice napříč celým spektrem činnosti výrobce vstřikolisů,“ doplnila Monika Řezníčková.

V českobudějovické společnosti Kern-Liebers CR na konci května zahájili provoz nové výrobní haly, aktuálně podle vedoucí personálního oddělení Dagmar Valentové hledají až 30 pracovníků. Shánějí technicky vzdělané zaměstnance různých profesí, ale i dělníky bez strojírenské kvalifikace, které zaškolí. „Vzhledem k nedostatku pracovníků jdeme cestou optimalizace pracovišť, obsluhy více strojů a investic do technologií, které pracují automaticky,“ doplnila Dagmar Valentová.