Již nejsou mezi námi

České Budějovice - Poslední rozloučení 14. a 15. června v obřadní síni českobudějovického krematoria.

Ilustrační obrázek.Foto: DENÍK/Archiv

Středa 14. 6. 2017

10.30 Petr Novotný, 44 let, Vranín



Čtvrtek 15. 6. 2017

9.30 Jaroslav Dejčmar, 85 let, České Budějovice

10.30 Alžběta Kolešová, nedožitých 89 let, Klení

12.00 Jana Lišková, nedožitých 72 let, České Budějovice

14.00 Věra Hošková, nedožitých 74 let, Hluboká nad Vltavou