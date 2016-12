Jižní expres se cestujícím zamlouvá

České Budějovice - Prvních deset dnů provozu má za sebou Jižní expres. Soubor nových vlaků Českých drah (ČD), které dokáží trasu České Budějovice Praha urazit za 1:58 hodiny. Osm spojů navíc zajišťuje každý den rychlejší spojení i s rakouským Lincem.

Největší novinkou nového jízdního řádu je zařazení expresních spojů na páteřní trati Praha – Tábor – České Budějovice, které ve čtyřech případech pojedou až do rakouského Lince.Foto: Deník/ Luboš Dvořák

Cestující oceňují nejen rychlost jízdy. „Je dobré, že vlaky jezdí častěji," říká například k expresům Kateřina Skálová z Hluboké nad Vltavou, která jezdí do Prahy za prací. Mladá žena dodává, že je ráda, že si lze třeba jízdenku koupit přes internet. Kapacita expresů je podle Petra Šťáhlavského, tiskového mluvčího ČD, přibližně 250 míst k sezení.

„Jsou dobře obsazené," říká mluvčí drah, ale s tím, že na větší hodnocení zájmu cestujících je brzy.

Rychlejší cesta také do Rakouska

K mezistátní dopravě lze navíc podle mluvčího ČD Petra Šťáhlavského využít i různé slevy, například včasnou jízdenku Rakousko. V Linci totiž spoje Jižního expresu nabízejí přestupy na vlaky do Salcburku, Klagenfurtu nebo Innsbrucku a cena jízdenek z Českých Budějovic do uvedených míst začíná na 386 korunách. Ani Jižnímu expresu se ale nevyhýbají nesnáze způsobené přírodou. Například nedělní jízda z Českých Budějovic do Prahy měla zpoždění bezmála dvě hodiny. Cestující čekaly tři přestupy jen proto, že vlivem mrazu praskl izolátor a bylo poškozeno trakční vedení.