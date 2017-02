K parkování řekněte své i vy

České Budějovice – Velké změny plánuje českobudějovická radnice v systému parkování na Pražském předměstí. Od září chce město na zónu, kterou zhruba vymezují Rudolfovská třída, Nádražní ulice a řeka Vltava, rozšířit systém placeného parkování.

Parkování v centru Českých Budějovic. Ilustrační foto.Foto: Deník/Edwin Otta

S novinkami hodlají radní veřejnost seznámit v předstihu. O koncepci dopravy mohou občané přijít diskutovat s náměstkem primátora Františkem Konečným v úterý 4. dubna od 17 hodin do jednacího sálu zastupitelstva na budějovické radnici. „Rád bych se zaměřil nejen na oblast parkovacích zón, ale i na záměr nového přemostění Vltavyv ulici L. B. Schneidera a podjezd pod nádražím," nastínil František Konečný, že očekávat se dá i širší debata o dopravě ve městě. Příchozím chce náměstek primátora představit i čerstvé zkušenosti z Prahy, která obdobná opatření v parkování, jaká plánuje českobudějovická radnice, zavedla nedávno a prý zaznamenala zvýšenou kapacitu volných parkovacích míst v dotčených lokalitách. „Změny na Pražském předměstí bychom rádi vysvětlili i místním, proto uvažujeme o další veřejné diskusi přímo v této lokalitě," dodává František Konečný.

Od projektu rozšíření parkovacích zón na Pražské předměstí si radnice slibuje zlepšení situace pro místní obyvatele a podnikatele. Ti by tu měli mít, byť už ne zadarmo, možnost zaparkovat svá auta, zatímco přespolní řidiči, kteří dnes ve velkém lokalitu využívají k bezplatnému parkování, budou směrováni na odstavná parkoviště. Jedno z nich s kapacitou 250 míst by mělo ještě letos vzniknout v Jírovcově ulici. Odtud by měly zajišťovat spojenís centrem elektrobusy. Na jejich nákup získal Dopravní podnik města stodvacetimilionovou dotaci.

Ceník chystají:

Ceník pro rozšířené parkovací zóny v Českých Budějovicích se teprve připravuje. Pro ilustraci je ale možné uvést, kolik se platí v centru města. Roční rezidentní karta pro obyvatele stojí 2000 korun. Karta pro podnikatele vyjde na 15 000 korun.

Ne všichni ale sdílejí optimismus radnice. „Parkování lepší nebude," myslí si například Pavel Ždych, který bydlí v Pekárenské ulici. „Večer už tu neparkuje nikdo cizí a stejně není místo," zdůrazňuje Pavel Ždych. A k parkování přes den dodává, že kvůli zřízení placených zón nebude chodit kdoví jak daleko pěšky jen proto, že před domem by musel platit za každou hodinu.

„Žiju ve městě a platím tady daně. Nevidím důvod, proč bych měl ještě platit za parkování," odmítá i názor, který občas zazní z radnice, že být obyvatelem města ještě neznamená nárok na parkování v ulicích, které jsou určené především pro provoz. „Škoda, že nemůžeme využít radu doktora Sládka a naházet je do Vltavy," konstatuje pak obyvatel Pekárenské ulice na adresu vedení města.

Oponenti radničního plánu pak také upozorňují na to, že pro auta, která by měla zmizet z Pražského předměstí, zatím nejsou odpovídající nová záchytná parkoviště a ta současná už praskají ve švech. Problém s parkováním se tak může jen přenést do dalších částí města.