Kabelkový veletrh obohatí i srdcovky výtvarnice Martiny Tupé

České Budějovice - Mezi kabelkami ve sbírce na Kabelkový veletrh Deníku se najdou opravdové poklady.

Oděvní výtvarnice Martina Tupá, majitelka dvou butiků v Kanovnické ulici, přinesla své výrazné kabelky značky Desigual, na které se její obchod specializuje.

„Už je nenosím,“ usmívá se sympatická žena a přiznává, že jí je výrazných kousků trochu líto. Říká: „Učím se dávat věci od sebe. Nejtěžší je to právě s doplňky. U kalhot je to třeba jedno. Kabelky jsou srdcovka, přirostou k člověku, který je má třeba jako šperk. Ale dát je pryč, když je nenosím, je dobře,“ vysvětluje. Do sbírky darovala hned čtyři své kousky a jednu tašku Desigual a udělala dobrý skutek.

Tak finišovaly přípravy na Kabelkový veletrh

Když jí to vyjde, zajde se ve středu na Kabelkový veletrh Deníku do IGY Centra podívat také. Třeba tam objeví nějaký nový módní kousek. „Každý nakupuje jinak. Mně, když se něco líbí, dám vždycky na první dobrou,“ prozrazuje žena, která se v módě vyzná.

Právě dnes můžete na 4. ročník Kabelkového veletrhu dorazit i vy. Od 10 hodin na krytém parkovišti IGY Centra vybírejte do večera kabelky, bižuterii, kravaty, šátky a dětské knihy za symbolické ceny.

Výtěžek ze sbírky dostanou talentované děti z Jihočeského kraje. V minulých třech ročnících se na „kabelkáči“ vybralo necelých 660 tisíc korun.

Ženy, které přinesly více kabelek a nechaly v redakci své telefonní číslo, můžou vyhrát dárek – kosmetickou kazetu z butiku Mata Hari, kterou přinesla právě Martina Tupá.