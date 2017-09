Kafe na vlnách. Cíl je oživit břehy budějovických řek

České Budějovice – Budějovičtí projednají plán, který počítá s oživením zdejších toků i břehů.

První plovoucí kavárna v historii Českých Budějovic usedla na Malši a nyní vítá první hosty. Je to jeden z prvních počinů k oživení slepého ramene a břehů Malše vůbec. Podle primátora města Jiřího Svobody napomůže kavárna Vlnna turistickému ruchu. Autor projektu kavárny Jiří Borovka si myslí, že obě řeky vždy skýtaly velký potenciál: „Když se podíváte do vyspělých evropským měst, tak ty přírodní zdroje využívají. My s nimi prostě nedokážeme pracovat.“



Podle Jiřího Borovky nejsou jeho nápady nijak převratné. „Spíš jde o to, nechodit daleko od svého domu a využít to, co tady máme,“ říká podnikatel, který se snaží své projekty dělat tak, aby měly svého ducha i za sto let. Prý to není jen o kavárně, ale o službě lidem: „S kavárnou provozujeme plavbu po Malši, půjčujeme šlapadla, veslice a paddle boardy.“ Zákazníci také mohou sedět na střeše kavárny, vychutnávat si krásu prostředí, vnímat park Sokoláku a historii starých hradeb. „Jde o nadšení. Ať si každý sáhne na srdce. Kdo viděl městské hradby z hladiny řeky, nebo si podjel pět mostů, které jsou na Malši?“ vyzývá Jiří Borovka domácí.

Podobných atrakcí by mohlo být více. Počítá s tím i rozpracovaný strategický plán města, o němž bude jednat zastupitelstvo 18. září. „Plán je třeba nejdříve podrobit zkoumání vlivů na životní prostředí, které zajistí krajský úřad. Teprve poté, bude-li odsouhlasen, začne strategický plán na období příštích deseti let platit,“ vysvětluje situaci Jiří Svoboda, který si přeje, aby se toky řek Malše a Vltavy využívaly více. Ukotvení Vlnny vyvolalo i kritiku.



RARITA VE MĚSTĚ

Instalování kavárny na hladinu Malše vzbudilo zvědavost i primátora města Jiřího Svobody (ANO), a tak se přišel podívat. V internetové diskusi to však vyvolalo vlnu kritiky. Objevily se komentáře jako: „Mám zájem, aby mi také příští kavárnu propagoval primátor s náměstkem na Facebooku města.“ Jiří Borovka autor projektu kavárna Vlnna se ohrazuje: „Jak místní, tak politici, začínáme vodě věřit. Máme tady skvělé projekty jako Múzy na vodě nebo Vltava žije. I když tento projekt nezaštiťuje město, nevidím důvod, proč by se pan primátor nemohl přijít podívat. Kdyby to byla pátá kavárna, kterou na vodu pokládá stotunový jeřáb, divil bych se, kdyby přišel. Vlnna je ale první, proto se nedívím, a děkuji mu za to.“



Město, kterému patří část břehů, projekt Vlnna podpořilo schválením vybudování chodníčku ke kavárně a užíváním veřejných toalet. Podle primátora je projekt úžasný: „Bude to další cíl, kam se můžou domácí i návštěvníci podívat. Myslím si, že to zase trochu napomůže turistickému ruchu.“ Další kroky pro oživení břehů vyplynou ze strategického plánu města,

o němž budou v pondělí jednat zastupitelé.



Kousek od Slepého ramene Malše funguje již pět let kavárna Coffee on the GO. Jejímu majiteli Davidu Dvořákovi přijde Vlnna jako super nápad: „Neberu to jako konkurenci. Obejktivně se mi to hozně líbí. Je to krásné místo, proto tu jsme i my. Subjektivně jako majitel kavárny, vím, že někteří naši zákazníci budou chodit i tam, ale zase od nich k nám. I my jsme si tam zašli pro kafíčko. Ničemu to nevadí, naopak. Ožije to tu.“



VODA BLÍŽE LIDEM

Pozitivně na kavárnu nahlíží i opoziční zastupitel Ivo Moravec (HOPB): „Jsem rád, že využíváme vodu a přiblížíme ji k lidem. Rozhodně bych to nijak neodsuzoval.“ Podle něj by kavárna na vodě mohla urychlit řešení problému se tzv. splávím, což jsou nečistoty, které se ve slepém rameni usazují. Jiří Borovka již na tento problém myslel: „Máme domluvu s Povodím Vltavy, že se začne systematicky více starat o celý břeh.“ Lukáš Bajt z Českých Budějovic kavárnu také chválí: „Líbí se mi to! Doufám, že projekt odstartuje proměnu slepého ramene, jak by městu 21. století slušelo. Kavárna by mohla ukázat lidem, že to místo se dá využít i jinak než na procházky. Lidé by tam mohli trávit více času.“