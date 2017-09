Kam za zábavou a poznáním na Českobudějovicku

České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

České Budějovice – Druhý ročník benefiční akce Běh za novým úsměvem klientů a přátel rozštěpového centra Praha startuje v sobotu 23. září ve 13 h z parku Stromovka (dětské hřiště u parkoviště z Litvínovické ul.).



Pardál fest, 3. ročník festivalu pro rockové fanoušky, se koná v sobotu 23. září od 13 h na

českobudějovickém výstavišti v pavilonu T. Vystoupí osm kapel.



Ledenice – Třetí ročník Ledenického bramborování začne v sobotu 23. září od 14 h na náměstí před základní školou.

Příchozí čeká soutěž o nejlepší ledenickou cmundu, vystoupí kouzelník, fakír, hrát bude kapela Nefrit, zábavu si

užijí i děti.



Pondělí 25. září 2017



KINA

Trhové Sviny

Kingsman: Zlatý kruh 19.30



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Dvojitý milenec 17.30

Barry Seal: Nebeský gauner 20



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Don Juan/komedie 19



POŘADY

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Helena Braunová – Pověsti z Českokrumlovska; koná se v rámci podvečerů Literárně historického kruhu 16



Pobočka Na Sadech 27

Čtení z nových dětských knížek/pro děti do osmi let 15.30



Jihočeské motocyklové muzeum, Piaristické náměstí

Komentovaná prohlídka s provozovatelem muzea Petrem Hošťálkem 13



Jihočeské muzeum

Houbařská poradna; koná se každé pracovní pondělí od 14.30 do 16.30 h



Úterý 26. září 2017



Jihočeské muzeum, Dukelská 1

Lenka Limová: Síťování; praktická ukázka zajímavé textilní techniky pod vedením

přední jihočeské tvůrkyně 17



Kulturní dům Slavie, Jirsíkova 2

Seniorské hrátky; lidé získají mj. informace o Senior Pointech, Senior Pasech, dozví se, jak lépe pečovat o své zdraví, měřit se bude krevní tlak a cholesterol. Na akci vystoupí bavič a zpěvák Josef Laufer. Vstup je zdarma. Koná se od 15 do 17 h.