Kantorů technických oborů je málo

Českobudějovicko - Na ZŠ v Týně nad Vltavou Na Malé straně vyučující nechybějí. Ředitel Miroslav Vašica přijal k novému školnímu roku dva učitele-muže za pedagogy, kteří odešli do důchodu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Jeden je čerstvým absolventem, druhý složí poslední státnici v příštím týdnu," upřesňuje s tím, že mladým je třeba podat ne jednu, ale obě ruce, aby jim na pracovišti bylo dobře. „A když se dostaví první výsledky, když uvidí, že děti něco naučili, poznají, že učitelování opravdu není zaměstnání, ale poslání. A potom už plat není až tak prioritní," zamýšlí se ředitel školy. Protože plat je přímo úměrný praxi, lze v mladém kolektivu něco ušetřit a odměnit např. učitele, kteří ve svém předmětu žáky více motivují. „Zatím se tedy nestalo, že by nám pedagog odešel kvůli platu," konstatuje Miroslav Vašica. „Doufám, že v dohledné budoucnosti nastane doba, kdy budu moci odměnit pedagogy způsobem odpovídajícím jejich dosaženému vzdělání a pracovnímu nasazení. Situace s financováním se pomalu, ale snad jistě zlepšuje," optimisticky dodal ředitel ZŠ.

Podle Dany Walterové z českobudějovické ZŠ Pohůrecká obecně chybí fyzikáři a vyučující dalších odborných předmětů. „Snad každý teď studuje občanskou výchovu, češtinu či zdravou výživu. My jsme ukradli mladého schopného fyzikáře z Nových Hradů," uvedla ředitelka s tím, že muži-učitelé jsou nedostatkovou komoditou kvůli poddimenzovaným platům. Na průměrný republikový plat všichni učitelé dosáhnou až před důchodem. V 54členném kolektivu šest kantorů, což považuje za velké plus. Sice za čtyři roky jejího působení nikdo ze školy kvůli chudobě neutekl, ale po zvýšení platů o celkem osm procent od začátku tohoto školního roku jsou učitelé spokojenější. „Léta jim přispíváme na penzijní pojištění, stravné a hradíme kurzy či výjezdy těm, kteří o ně požádají, což jsou hlavně jazykáři," specifikuje ředitelka poskytované „výhody" na jejich škole. „Nyní máme dlouhodobě nemocné dvě učitelky a je velmi těžké získat někoho na zástup. Řekla bych, že ještě před třemi lety to bylo snazší," porovnává Dana Walterová. „Tehdy se nám podařilo najít velmi šikovnou nezaměstnanou učitelku pět let před důchodem. Po návratu té původní sice odešla, ale když jsme hledali nového pedagoga, už jsme po ní sáhli a učí u nás."

Dle statistiky čtvrtina až třetina absolventů pedagogických fakult skončí pracovně jinde než ve škole.