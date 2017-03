Klementa Gottwalda máme v Plané

Jižní Čechy – Přesně před 64 lety zemřel Klement Gottwald, první komunistický československý prezident. Moc minulého režimu symbolizovala jeho socha v Příbrami. Jak se dostala na k nám na jih?

Třiadvacetiletý horník Ondřej Stavinoha v noci 23. 8. 1978 odpálil trhavinu pod sochou Klementa Gottwalda na Příbramském náměstí velké říjnové socialistické revoluce na protest u příležitosti desetiletého výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Bronzový Gottwald v nadživotní velikosti přišel o nohu. Nebýt údajného udání muže, kterého si přivzali s kamarádem na pomoc, snad by se ani nezjistilo, kdo sochu odpálil. Ondřej Stavinoha byl sedm dní po útoku na sochu zatčen, musel zaplatit škodu a byl poslán do vězení na devět let.



Po opravě byla socha navrácena na podstavec na náměstí. Po pádu režimu sochu strhli, do loňského roku ležela v areálu Technických služeb v Příbrami.



Sochu v Příbrami podle radnice zakoupili v roce 1976 za 540 600 Kč. Příbramští sochu chtěli tzv. muzealizovat, ale nikdo neprojevil zájem, až loni Alšova jihočeská galerie (AJG). Pro ni má hodnotu především jako doklad doby. Navíc socialistický realizmus byl tehdejším uměleckým směrem. „Nemůžeme předstírat, že ta doba nebyla a že nebylo politicky angažované umění a autoři tvořící pro režim,“ komentuje Aleš Seifert, ředitel AJG.



Nyní je socha uložena v depozitáři AJG v Plané. Prochází procesem zařazení do centrálního registru sbírek. Podle slov Davida Kubce, vedoucího prezentace a ochrany sbírek, aktuálně sochu galerie nemá v plánu nijak konkrétně využít. Podotýká: „Zatím chybí lidem odstup.“ Zařazení do sbírky AJG vyvolalo v roce 2016 negativní emoce. „Bylo pro nás důležité ji přijmout,“ vysvětluje David Kubec. AJG má ve sbírce ještě díla z volné tvorby Jihočecha Břetislava Bendy. Socha Klementa Gottwalda na objednávku zhotovená podle sochy z Písku ucelí pohled na autorovu tvorbu.