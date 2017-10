Klíšťata jsou letos v jižních Čechách nebezpečnější

České Budějovice – Od počátku roku už letos evidovali jihočeští hygienici celkem 78 potvrzených případů klíšťové encefalitidy a 174 nahlášené a potvrzené případy lymeské boreliózy.

Klíště, ilustrační foto.Foto: Archiv Nikoly Čechové

V minulém týdnu přibyly celkem 2 nahlášené případy klíšťové encefalitidy a 9 nově nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy.



Co se týče klíšťové encefalitidy, v relativním pojetí výrazně nejvíce případů evidují okresy Prachatice (21,6 případu na sto tisíc obyvatel) a Český Krumlov (19,6). Následují okresy Strakonice (12,7), České Budějovice (11,7) a Jindřichův Hradec (10,8 na sto tisíc). Celokrajský průměr je 12,3 případu na sto tisíc obyvatel kraje. Výrazně pod tímto průměrem se pohybují okresy Tábor (8,8) a Písek (7,1).



Co se týče absolutního vyjádření, nejvíce případů je díky většímu počtu obyvatel v okrese evidováno na Českobudějovicku (22), na Českorumlovsku (12), na Prachaticku (11), na Jindřichohradecku (10), na Táborsku je hlášeno 9 případů, stejně tak na Strakonicku, a na Písecku 5 případů. Letos je v regionu hlášeno u této nemoci zatím o 5 případů méně než vloni v tomto období (39. týden 2016 – celkem 83 případy v kraji).



U lymeské boreliózy je výrazně největší výskyt evidován na Českobudějovicku (64). Na Táborsku je 31 případů, na Jindřichohradecku 30 případů, na Českokrumlovsku jde celkem o 29 nahlášených a potvrzených případů. Další případy jsou evidovány na Písecku (11), na Prachaticku (7) a na Strakonicku jsou dva potvrzené případy.



Letos je lymeské borreliózy, respektive jejích nahlášených a potvrzených případů, evidováno o 25 více než vloni v tomto období (39. týden 2016 – celkem 149 případů).



Největší výskyt klíšťové encefalitidy evidovali jihočeští hygienici v roce 2011, tehdy onemocnělo v regionu celkem 170 osob a v celé ČR 861 osob.



Nejvíce případů lymeské boreliózy bylo v Jihočeském kraji zaznamenáno v roce 2013, a to 317 nahlášených a potvrzených případů.



"Nyní, několik týdnů před koncem aktivity klíšťat, která v našich podmínkách končí podle charakteru počasí skutečně až někdy v listopadu, vše nasvědčuje tomu, že se letošní výskyty klíšťaty nejšťastněji přenášených infekčních onemocnění budou pohybovat v dlouhodobých průměrných hodnotách s tím, že letos zřejmě zaznamenáme ve srovnání s minulou sezónou vyšší výskyt lymeské borreliózy," uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.