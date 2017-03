Kmotrem lvičky Shiny je herec Ondřej Veselý.

Dvorec - Křest prvního letošního přírůstku v zoo Dvorec na Českobudějovicku sledovaly v sobotu stovky nadšených očí.

Lvička Shina je 41. lvíčetem narozeným ve zdejší zahradě. Její příchod na svět 19. ledna byl pro majitele manžele Ambrožovy překvapením, neboť zářijové nic moc páření slibné nebylo a ani zimní měsíc není typickým pro rozšiřování rodiny. Po porodu, kdy vážila 1300 g, byla lvička přemístěna do inkubátoru a je živena uměle. Váží přes 5,5 kg a je nádherná. Nadšený byl i její kmotr, v Českých Budějovicích žijící herec pražského Divadla Pod Palmovkou Ondřej Veselý, neboť to skutečně byla láska na první pohled. „Je to úžasný pocit, divoké zvíře objímám poprvé,“ svěřil se Deníku s Shinou v náručí.

„Doma mám jen rybičky, ale syn se narodil vloni ve znamení Lva,“ pohotově našel příhodnou paralelu a zamával synkovi s manželkou. Že je lvička u kmotra nadměrně spokojená, potvrdila i Jana Ambrožová: „Shina se nechová moc ráda, ale u Ondry se jí líbí.“ Zoo chová již osm lvů, takže i to je důvod, proč půjde do světa. „Nemůžeme si ji nechat, aby nedošlo k nakrytí v rodině,“ vysvětluje Jana Ambrožová. Vhodného zájemce chtějí najít co nejdříve.