Knihovna má šanci na prodloužení výjimky

České Budějovice – Jihočeský kraj a město České Budějovice možná naleznou kompromis, který umožní požádat o dotaci na přístavbu objektu Jihočeské vědecké knihovny v Lidické třídě.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.Foto: www.cbvk.cz

O dotaci musí kraj podat žádost do konce roku. To bylo ohroženo sporem o způsob zajíždění na nové parkoviště, které má vzniknout v podzemí přístavby. Město podle náměstka primátora Františka Konečného preferuje vznik nové křižovatky v Lidické třídě. Jenže kraj se obává, že nelze stihnout novou křižovatku projekčně do konce roku připravit a šance na dotaci by tak byla pryč.

Podle krajského radního Jiřího Švece se proto na poslední schůzce zástupci města a kraje předběžně domluvili, že ke knihovně by se zatím nadále zajíždělo z Mánesovy třídy podél Malše. Jezdí se tak i nyní, ale na zvláštní výjimku. Město i kraj ale tohle řešení ještě musí potvrdit.