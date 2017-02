Knihovna představuje návrhy své budoucí podoby

České Budějovice /ANKETA/ - V pondělí zahájila Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích vernisáží výstavu šesti návrhů z architektonické soutěže na přestavbu knihovny na Lidické.

První místo vyhrála firma Kuba & Pilař z Brna. Pan Kuba se nechal slyšet, že se firma snažila zachovat dialog s kulturním domem a finančním úřadem, které stojí opodál. Budova knihovny, která je na svou dobu architektonickým skvostem, zůstala zachována. Podle pana Kuby si návštěvníci knihovny chtějí rychle půjčit, pro co si přišli, proto firma nezvolila nastavení původní budovy o patro stejně jako firma Architekti, s. r. o., která se umístila na třetím místě. Druhá budova, která vyroste naproti původní budově, je tedy pouze přízemní. Podle slov pana ředitele knihovny Iva Kareše bude v novém prostoru volný výběr knih, který na Lidické chybí. To je také hlavní nedostatek stavby, která původně sloužila jako muzeum. Výstava potrvá do 24. února.