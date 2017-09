Kolem Týna začínají uzavírky kvůli opravám silnic

Týn nad Vltavou – Řidiči, kteří míří z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou a dál na Milevsko, musí od tohoto týdne počítat s možným zdržením. Na silnici II/105 začíná další etapa modernizace. Například v Kolodějích nad Lužnicí bude od 14. do 24. září úplná uzavírka s objížďkou přes Bechyni do Dražíče.

Podle Petra Broma, ředitele českobudějovického střediska Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se nyní chystají opravy vozovky v Kolodějích nad Lužnicí, v Týně nad Vltavou a v úseku Zvěrkovice – křižovatka u JE Temelín. „V rámci modernizace bude provedeno zesílení a výměna asfaltového souvrství, lokálně bude provedena sanace podkladních vrstev,“ přiblížil chystané práce Petr Brom a připojil, že akce by měla vyjít na 51,7 milionu korun.



Podle Markéty Altrichterové, specialistky komunikace provádějící firmy Colas, mají být chystané opravy hotové zhruba za 2,5 měsíce. Většinou bude vozovka průjezdná po polovinách, úplná uzavírka v Kolodějích nad Lužnicí je výjimkou. Úplná uzavírka v Kolodějích nad Lužnicí se bude týkat úseků silnice II/105 na obou stranách řeky. Začne u špýcharu a skončí před serpentinami u starého židovského hřbitova. Výjimečně bude povolen vjezd dopravní obsluze. Například autobusová doprava bude mít ale přemístěnou zastávku na místní komunikaci a na Dražíč pojede přes Hosty.



Současné opravy silnic naváží na akci na úseku Chlumec – Nová Ves, který byl modernizován v minulých měsících za 15,3 milionu korun.

