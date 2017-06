Kolonám u Plané bude konec. Silničáři hlásí hotovo

České Budějovice – „No, konečně! Jezdím tudy každý den pracovně a bál jsem se infarktu, když jsem nevyjel o hodinu dřív," ulevil si tento týden Štefan Pátek.

Seděl za volantem auta v koloně, která se řadila u Plané na hlavním tahu z Budějovic na Krumlov. Silničáři v tu chvíli čistili žlaby podél komunikace. Byly to jedny z posledních prací, nový asfalt už na silnici leží.

Fronty vozidel se u Plané táhly až do Budějovic od konce května, kdy oprava silnice začala. Oddychne si i Michaela Jakubcová. Podle řidičky z Litvínovic se třeba místní nemohli ani dostat na zdejší kruhový objezd.

Práce mají definitivně skončit v neděli, chybí třeba nástřik vodorovného značení.

Provoz na hlavní silnici mezi Planou a Boršovem nad Vltavou se zvolna vrací do normálu. Uzavírka kvůli rekonstrukci vozovky tady znepříjemňovala život projíždějícím řidičům, obyvatelům okolních obcí nebo podnikatelům skoro měsíc.

Třeba jízda do areálu společnosti Milan Král v Litvínovicích chtěla hodně trpělivosti. „Tvořily se obrovské kolony a zákazníci, kteří k nám běžně dorazí za pár minut, v nich strávili i hodinu a byli naštvaní,“ konstatoval vedoucí prodeje osobních vozů Pavel Švarc. Kvůli uzavírání silnice u Plané se totiž tvořily fronty až do Českých Budějovic.

Tento týden je již komunikace po většinu času volně sjízdná. Scházejí jí jen drobnější úpravy krajnice nebo třeba doplnění dopravního značení. Podle Ondřeje Svatoně, tiskového mluvčího provádějící společnosti Skanska, by firma chtěla skončit do neděle. Pokud to šíře komunikace umožňuje, zůstávají oba pruhy sjízdné. Výjimečně je doprava řízena v krátkých úsecích kyvadlově. Například ve chvílích, se čistí příkopové žlaby pomocí jediného v ČR dostupného zařízení firmy Frekomos z Valašského Meziříčí. Už jen při občasnéma krátkém výsypu zeminy je pak provoz řízen kyvadlově.

Kdo jede směrem na Český Krumlov, tak ale ještě musí počítat s uzavírkami v úseku kolem Dolního Třebonína. I tady se rekonstruuje vozovka. Znamená to frézování a pokládku nového asfaltu. Objížďka vede z Českých Budějovic přes Holkov a Horní Třebonín.

V samotných Českých Budějovicích zahájilo město tento týden rekonstrukci vodovodu v Lidické třídě mezi ulicemi L. M. Pařízka a Papírenskou. Vozovka je zatím zúžená. S úplnou uzavírkou se počítá ve druhé polovině července, až začne Jihočeský kraj ve stejném úseku rekonstruovat vozovku. S omezením dopravy musejí řidiči počítat také v křižovatce Husovy třídy a Strakonické ulice, kde se staví nová kruhová křižovatka pro spojnici sídlišť Máj a Vltava.