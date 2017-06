Kompenzace za zrušení kožešinové farmy nepokryjí ani náklady na její likvidaci

Velký Ratmírov - Do konce ledna 2019 by měly v Česku skončit kožešinové farmy, ke kterým patří i největší chov norků v republice, který se nachází ve Velkém Ratmírově na Jindřichohradecku.

Kožešinová farma ve Velkém Ratmírově. Majitel David Vojtíšek. Foto: Deník/Lenka Novotná

V úterý totiž sněmovna schválila zákaz kožešinových farem. Majitel ratmírovské farmy David Vojtíšek si již nedělá velké iluze, že by soumrak chovu kožešinových zvířat v Čechách zvrátil ještě senát. "Pozměňovací návrh v zemědělském výboru byl na pět let plus odpovídající kompenzace. Nyní je vše jinak, prošlo dvouleté období a kompenzace ve výši jednonásobku průměrného ročního zisku, případně nesplacených úvěrů. To je prostě výsměch, za to nepokryji ani náklady na likvidaci farmy a kde je hodnota genetického materiálu a samotné firmy, kterou jsme mnoho let budovali," reaguje David Vojtíšek.

Hodlá bojovat dál, i když je mu jasné, že asi zákaz kožešinových farem asi neodvrátí, ale nyní jde dle jeho slov o výši kompenzace. "Stát musí mít nějakou zodpovědnost. V roce 2014 ti samí poslanci, kteří dnes hlasovali, nám nařídili změny klecí. Znamenalo to více než třicetimilionovou investici do nové technologie a za dva roky odhlasují zákaz? To nemá v demokratické společnosti obdobu. Měli jsme slíbenou podporu, ale je před volbami a tak všichni obrátili, aby jim to neuškodilo," míní chovatel s tím, že by se asi Andrej Babiš na to díval jinak, kdyby mu zavřeli jeho klecové chovy drůbeže a bez odpovídající kompenzace.

Na kožešinové farmě ve Velkém Ratmírově pracovala i Dagmar Krupicová, která je nyní na mateřské dovolené a má obavy, že se nebude mít kam vrátit. "Sledovala jsem hlasování třetího čtení pro zákaz chovu kožešinových zvířat a jsem velmi zklamaná z toho, že celý zákaz nemá se zvířaty vůbec nic společného, ale je to jen a jen politický boj o body před volbami. Většina poslanců se při debatě rozčilovala, že se nenechá vydírat od rádoby ochránců. Že jsou rozhořčeni, že den předtím řešili zákon na ochranu týraných dětí a bezúspěšně. A pak stejně téměř všichni hlasovali pro zákaz. A tím vlastně staví zájmy zvířat nad zájmy týraných dětí. Ale pokud jednou povolí uzdu ochráncům zvířat, tak za chvíli budou projednávat zákaz chovu slepic, prasat a tak dále," míní Dagmar Krupicová.

Většina z poslanců přiznala, že se na farmě podívat nikdy nebyla a situaci posuzují to pouze z obrázků a informací ochánců. "Maximálně je ochránci vzali na nějakou nelegální farmu, kde podmínky budou jistě otřesné. Tyto farmy ovšem po zákazu budou dál vesele chovat a dokonce asi i lépe prosperovat," podotýká Dagmar Krupicová.

Pokračuje, že každý, kdo ji zná, tak ví, že je velká milovnice zvířat. "A opravdu se mě osobně dotýká, pokud mě někdo osočuje, že jsem tam týrala zvířata. Naopak jsem v práci trávila nespočet hodin času, aby norci měli veškerý komfort a pohodu. A to už jen z toho principu, že pokud by neměli pohodu, nebudou se úspěšně rozmnožovat a ztrácet bude i kvalita srsti, o kterou jde v první řadě," vysvětluje Dagmar Krupicová.

Zákazem chovu se dle jejího názoru docílí pouze toho, že se budou kožešiny dovážet a norčí farmy se přesunou jinam.