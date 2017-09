Korálky a barvy pomáhají nevidomým v kuchyni

České Budějovice – V republice máme již čtyři kuchyně pro nevidomé. Jedna z nich je v Českých Budějovicích. V jiných zemích Evropy nejsou.

Když si nevidomý nebo slabozraký nalévá čaj, může hrníček přelít a opařit se. V nové kuchyni vytvořené pro společnost Tyflosevis jsou však vychytávky, které těmto nehodám můžou zabránit. Například zařízení, které se nasune na okraj hrníčku, zapípá, když je tekutina asi centimetr pod okrajem. Slabozraký Jiří Holzinger si tak bez problému nalil čaj.



V Evropě jsou zatím takové kuchyně čtyři a všechny u nás v České republice. Ve středu se slavnostně přestřihla páska u té čtvrté, která je nově otevřena v Českých Budějovicích. Najít v ní můžeme například speciálně upravené trouby, varné desky nebo mikrovlny.



Designérka Veronika Loušovská na tyto spotřebiče nalepila korálky, které pomohou nevidomým a slabozrakým lidem se lépe orientovat v nastavení teplotních nebo časových koleček.

Důležitý je také barevný kontrast kuchyně. Veronika Loušovská však vysvětluje, že kontrast nespočívá v tom, že jedna skříňka je bílá a druhá černá, jak se někdy lidé mylně domnívají: „Kontrast musí pomáhat lidem pochopit ten prostor, aby ho dokázali obsáhnout se svými zbytky zraku.“ Nová kuchyň v Budějovicích je například založena na žluté a šedivé, jinde na žluté a modré nebo na bordó.



„Když použijete dekor, který je výrazný, tak si to daná osoba může splést například se špínou,“ vysvětluje designérka, která si před devíti roky osvojila principy, podle kterých se orientují nevidomí a slabozrací v kuchyni i při jiných činnostech.



Zakladatel Tyfloservisu Josef Cerha při slavnostním otevření řekl: „Veronika se toho chopila s hlubokým porozuměním.“ Cílem této společnosti je naučit klienty sebeobsluze. Jak si poslepu uklidit, jak pečovat o oděvy, jak něco zašít. „To není žádné legrace,“ říká též slabozraký Josef Cerha. V kuchyni prý nejde o to, naučit se novým receptům, ale jak vařit, když člověk nevidí.



Podle designérky by se klienti v nové kuchyni mohli naučit nalévání, krájení chleba, ale i vysoké gastronomii, jako třeba uvařit omáčku.



Pro slabozraká dvojčata Jarmilu a Marii Šímovy, která nikdy nevařila, je nová kuchyň ohromná věc: „Veliký pokrok dopředu pro nevidomé i pro nás. Budeme samostatnější, než jsme