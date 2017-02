Králové Sibiře čekali v zoologické na dospělost

Hluboká nad Vltavou Dva tygří obyvatelé zoologické zahrady samec Oliver (vlevo) a samice Altaica (vpravo) už tři týdny sdílejí společný výběh. Pokud by se reprodukce šelem povedla, byl by to pro jihočeskou zoo velký chovatelský úspěch.

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou hodlá odchovat mláďata ohroženého tygra ussurijského. Samec Oliver a samice Altaica jsou ve společném výběhu už tři týdny. Foto: Michaela Jerhotová

Tým chovatelů ze Zoo Hluboká proto s netrpělivostí očekává, až se dvojice začne pářit a samici se podaří zabřeznout. Asistentka zoologa Markéta Jariabková uvedla, že pár se drží u sebe a až na výjimky na sebe neútočí. „Sedli si. Pokud by Altaica byla březí, zjistili bychom to podle změny jejího chování a podle narůstajícího břicha," uvedla asistentka. Oliver a Altaica jsou teď ostře sledovaným párem, dalo by se říct VIP zahrady. „Když byli poprvé u sebe, navzájem se báli. Pozorovali se, teprve pak přišel bližší kontakt. K vzájemným fyzickým 'útokům' došlo několikrát. Samice se vždy podrobila, lehla si a tím projevila podřízenost," popsala Markéta Jariabková. Ještě dříve než mohly šelmy, kterým se někdy říká králové Sibiře, k sobě, předcházely tomu celé dva roky příprav. Zoologové museli nejdříve čekat, až Altaica dospěje. Když ji totiž v prosinci 2014 zahrada v Hluboké získala ze Švédska, byl jí rok a půl. Na prahu její dospělosti pokračovala další „sbližovací" opatření. Chovatelé například rozšroubovali kryt na mříži mezi oddělenými výběhy, aby se pár mohl očichávat. „Pravidelně se střídali ve velkém expozičním výběhu," uvedla asistentka zoologa. Ta dodala, že Oliver žije v Hluboké od června 2013 a bude mu pět let. Na jih Čech se dostal ze zoo ve Dvoře Králové, kde opustil sourozence Patricii a Tibera. Než se Oliver a Altaica dostali k sobě, hlubocké vedení přebíralo informace a zkušenosti od jiných zahrad a navíc vše konzultovalo s koordinátorem, který řídí celoevropský chov tygrů ussurijských v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Té je Zoo Hluboká členem. „Vypuštění do společného výběhu jsme naplánovali tak, aby se mláďata narodila do tepla. Samice bývá březí plus minus sto dní. Tygři ussurijští se páří převážně v zimním období," sdělila Markéta Jariabková. V době, kdy vznikal tento článek, zoologové páření tygrů v reálné situaci anebo na kamerách neviděli. Přípravy na příchod mláďat tu ale nepodceňují. Chystá se porodní box, aby Altaica měla maximální pohodlí.

Autor: Luboš Dvořák