Kriminalisté zatkli pětici mužů za kuplířství

Táborsko - V závěru uplynulého týdne táborští kriminalisté uskutečnili rozsáhlý "zátah" zaměřený na potírání trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jan Jelínek

Jak v úterý informoval policejní mluvčí Miroslav Doubek, při precizně připravených zákrocích na Táborsku a Pelhřimovsku zadrželi v součinnosti s policisty obvodních oddělení a s jihočeskou zásahovou jednotkou pětici mužů ve věku od 30 do 52 let.



"Jednalo se o čtyři občany naší republiky a jednoho cizince. Všech pět mužů bylo obviněno ze spáchání trestného činu kuplířství. Na základě zajištěných poznatků jim kriminalisté prokázali, že do nočních podniků sjednávali mladé dívky za účelem provozování prostituce, kdy z této činnosti kořistili peníze ve svůj prospěch," popsal Miroslav Doubek.



Doplnil, že dva z mužů jsou stíháni na svobodě, na zbylé tři pak kriminalisté podali podnět k návrhu na vzetí do vazby. Ten byl následně státním zastupitelstvím i soudem akceptován.



Všem obviněným hrozí mimo jiného tresty odnětí svobody na dobu až čtyř let.



"Na dalším rozkrývání uvedeného nezákonného jednání kriminalisté i nadále intenzivně pracují. Tato trestná činnost mnohdy generuje nejen skutky proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, ale rovněž i násilnou trestnou činnost či skutky v oblasti drogové kriminality," zmínil policejní mluvčí.



Po nedávné úspěšné realizaci právě proti drogové kriminalitě si tak táborští kriminalisté připsali na své konto další významný úspěch.

