Kvůli dálnici D3 začnou brzy hlídat studny

České Budějovice – Specialisté brzy zahájí monitoring studní v okolí budoucí dálnice D3 u Českých Budějovic. Sledovat se bude hlavně výše hladiny vody. V případě, že by byl později s vodou problém, budou mít totiž majitelé nárok na kompenzace, například prohloubení studní.

Dálnici utvoří několik mostů za obcí Borek, kde vzniká obří mostní konstrukce. Čtyři nové části dálnice by měly být uváděny do provozu v letech 2018 a 2019.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Podobné otázky nyní řeší českobudějovický magistrát, Ředitelství silnic a dálnic České republiky a další instituce při projednávání změny územního rozhodnutí pro budoucí dálnici. Studny se budou sledovat například kvůli tomu, že komunikace půjde krajinou v okolí Českých Budějovic až sedmimetrovým zářezem.



Podle Tomáše Neřolda, tiskového mluvčího Ministerstva dopravy, je úkolem dálnice odvést mimo centrální část Českých Budějovic dálkový provoz směřující k Rakousku.



Při veřejném projednávání změny územního rozhodnutí pro dálnici D3 u Českých Budějovic v úseku od Úsilného po Hodějovice zazněla necelá desítka námitek. Dálnice u Českých Budějovic povede například kilometrovým tunelem mezi Dobrovodskou a Ledenickou ulicí nebo u Hodějovic sedmimetrovým zářezem v terénu, aby „podešla“ silnici na Trhové Sviny.



Při projednávání změny územního rozhodnutí na dálnici byl mimo jiné zpochybněn i posudek EIA vydaný letos ve zjednodušeném režimu. Posudek hodnotí vliv stavby na životní prostředí. Jenže podle Jana Janoucha z Českých Budějovic by mělo být více zohledněno například možné zvýšení výskytu škodlivého benzoapyrenu v okolí komunikace v souvislosti s očekávaným provozem na dálnici. V budoucnu má totiž dálnice D3 být součástí hlavního evropského tahu sever – jih ze Skandinávie do Itálie.



Jan Janouch také apeluje na to, aby se ještě posoudila variantní trasa vedení dálnice po lišovském prahu a zdůrazňuje, že i když se stavba komunikace přiblížila městu, stále je čas přehodnotit její koncepci a odsunout ji od Českých Budějovic z hustě obydlené kotliny. Pak by podle něj splnila účel, pro který je stavěna, pokud možno odvedení dálkové dopravy mimo osídlené oblasti. „Když se to postaví, tak už nikdo dálnici nezruší, zůstane tady po staletí,“ upozorňuje Jan Janouch.



Podle Tomáše Neřolda, tiskového mluvčího Ministerstva dopravy, ale dálnice v navržené podobě vyhovuje všem předepsaným limitům na ochranu životního prostředí.



A nová komunikace umožní zrychlení a vyšší plynulost dálkové dopravy směrem k rakouské hranici a tími výrazné snížení produkce škodlivin v centrální části Českých Budějovic. „Významný nárůst dopravního zatížení oproti stávajícímu stavu nelze očekávat před zprovozněním středočeské části dálnice D3,“ dodává dále na adresu hustoty provozu Tomáš Neřold.



Podle posledního sčítání z roku 2010 se intenzita dopravy na silnici I/3 mezi Českými Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí pohybovala mezi 9 až 14 tisíci vozidel za 24 hodin. Výsledky sčítání za rok 2016 nejsou dosud k dispozici.



Všechny námitky, které zazněly v rámci projednávání změny územního rozhodnutí na dálnici se ale zřejmě nebudou řešit, protože podle náměstka primátora Františka Konečného se například trasy nynější řízení vůbec netýká. Ta už byla stanovena v roce 2011 a nyní se jedná pouze o dílčí změny některých objektů dálnice. Například mimoúrovňových křižovatek.



Výsledek řízení o změně územního rozhodnutí by měl být znám v dubnu. Územní rozhodnutí je nutným předstupněm stavebního povolení. O to už je pro D3 u Českých Budějovic také zažádáno, a to ve třech částech. Koncem března a v první polovině dubna se kvůli tomu koná ústní jednání.