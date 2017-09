Kvůli uzavírce musí vyrazit o hodně dřív

České Budějovice – Na úplnou uzavírku Lidické ulice od papírenské vlečky po ulici L. M. Pařízka, která začala v pondělí, si řidiči začínají zvykat.

Uzavírka. Ilustrační foto.Foto: Deník

Nic jiného ani nezbývá, neboť práce v Lidické potrvají do 22. října. První den zajistila uzavírka hromadné zpoždění obvyklého příjezdu do práce či školy. „Jezdím před 7 hodinou a v pondělí to bylo hrozné, úterý již o něco lepší,“ komentoval Pavel Krátký z Kamenného Újezdu. Problém vzniká v místě změny přednosti jízdy. Objížďka vede kolem nemocnice po ulici B. Němcové a za zdravotnickým zařízením se doprava vrací zpět na Lidickou. Právě na této křižovatce je nyní komunikace B. Němcové směřující k Lidlu vedlejší. „Tam se to vždy zasekne, protože většina lidí potřebuje pokračovat k Lidlu a dál, ale musí dát přednost zprava, z nynější hlavní,“ popsal potíže Pavel Krátký. Obdobná situace rozčiluje řidiče v odpolední špičce, kdy kolona vozidel stojí od Lidlu až k nemocnici a popojíždí jen po malých krůčcích.

Jednoduché s dopravou do školy to nemají např. ani žáci ZŠ Matice školské, kde začíná vyučování v 7.50 h. Ředitelka Jana Rychlá potvrdila, že pondělí bylo nejhorší. „Děti přijížděly i se značným zpožděním. V úterý se rodiče už připravili a vyrazili dříve,“ srovnala Jana Rychlá s tím, že dojíždějíci opozdilci usedli do lavic o 10 až 15 minut později.