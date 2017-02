La Manche přilákal již sedm desítek plavců

České Budějovice - Po celý měsíc únor mohou senioři na budějovické plovárně plavat pro své zdraví a zapisovat uplavené metry. Jejich cílem bude, aby po sečtení uplavaných metrů všech účastníků, byla výsledná vzdálenost jako kdyby překonali La Manche.

Senioři společnými silami přeplavou kanál La MancheFoto: Deník/Radka Doležalová

Akci „Přeplavme svůj La Manche“ organizuje pro starší občany již třetím rokem po celé České republice Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. Patronkou tohoto ročníku je Lucie Leišová, dálková zimní plavkyně. Mezi Senzační seniory patří také spolek KLUB AKTIV, z.s., který ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice organizuje společné plavání seniorů na plovárně v Českých Budějovicích.



Loni se českobudějovičtí senioři umístili mezi zúčastněnými na 2. místě s celkovým počtem 351 kilometrů. Překonali pomyslnou vzdálenost více jak 10 krát. V letošním roce se do plavání do pondělí zapojilo již 69 seniorů a další se mohou ​ještě ​zapojit​!



Magistrát města umožnil po dobu soutěže vstup seniorům do bazénu ​PO -PÁ ​ 7 - 14 hod. za 10,- Kč /75 minut.​(v pondělí od 10 hod.)​

Všichni účastníci uplavali k 10.2. ​již ​více jak 190 kilometrů a mají velkou snahu loňský rekord překonat.