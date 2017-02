Lidé dávají obnově koněspřežky zelenou

České Budějovice - Přitáhla by obnovená koněspřežka do Českých Budějovic další turisty, nebo ne? Anketa, kterou uspořádal Českobudějovický deník na svých webových stránkách, skončila jasně ve prospěch koněspřežky. Ze čtyř stovek hlasujících odpovědělo 363, že ano.

Anketu navrhl mladý architekt Radek Vopalecký jako zahájení veřejné debaty o možném obnovení koněspřežky. Podle Radka Vopaleckého je ale otázkou, v jaké formě koněspřežku obnovit a po jaké trase by jezdila.

Primátor Jiří Svoboda nedávno pro Deník uvedl, že námět by měly projednat komise rady města. Komise pro cestovní ruch už podle své předsedkyně Jaroslavy Sýkorové o věci jednala. Závěr byl, že návrh vítá, ale otázkou je vliv na dopravu ve městě.

Koněspřežka musí najít podporu

Kdyby se město České Budějovice rozhodlo k obnově koněspřežky, jako turistické atrakce, asi by se řešily dva hlavní otazníky. Náklady na zřízení železnice a její provoz a potom soužití s městskou dopravou.

O obnovení technické zajímavosti už se několikrát vážně uvažovalo. Naposledy zhruba před deseti lety. Tehdy byly náklady odhadnuty na 70 milionů korun. Ještě než se začaly shánět peníze, ztroskotal projekt na odporu některých majitelů nemovitostí v centru města. Na možná úskalí poukazuje také předseda dopravní komise rady města Jiří Peltan. „Předpokládám, že by to mohlo vadit některým obyvatelům nebo podnikatelům v centru," říká Jiří Peltan s tím, že už dnes jsou s parkováním nebo zásobováním potíže. Když byla naposledy koněspřežka příležitostně v České ulici jako atrakce umístěna, znamenalo to citelný zásah do dopravy. To ale byly koleje v jiné úrovni než vozovka. Kdyby se podle Jiřího Peltana umístily do roviny vozovky, bylo by to několikanásobně dražší, ale dopravě by to překáželo méně. „Já osobně nejsem velký příznivec aut ve městě, takže cokoliv bude auta omezovat, to podpořím," uvedl k problému s úsměvem Jiří Peltan, který je činný i v Klubu českých turistů. Vzápětí ale dodal, že jde o jeho osobní názor, a že komise by určitě o věci hlasovala jako celek.

Podle Vladimíra Musila, předsedy Klubu přátel města Českých Budějovic, je pro případné obnovení železnice zásadní, aby to bylo obhájeno jako věc, která je v zájmu města. I dopravní obsluhu by přitom bylo možné řešit. „Názorným příkladem je fungování historické tramvaje v Gmundenu," říká Vladimír Musil s tím, že tam jezdí atrakce oboustranně v jednosměrce a funguje to.

Pokus o návrat železnice skončil u souduV minulosti se již v Českých Budějovicích jednalo o návratu koněspřežné dráhy. Snahy podporoval i Klub přátel města. Deníku přiblížil starší snahy předseda Klubu, architekt Vladimír Musil.



Kdy se objevily snahy koněspřežku obnovit?

První náměty na obnovení koňky jako turistické atrakce v historické trase v centru města byly prezentovány veřejnosti počátkem 90. let 20. století při předláždění České a Radniční ulice. Následovaly aktivity jednak Jihočeského muzea, jednak Klubu přátel Českých Budějovic ve formě spolupráce s partnerskými subjekty na celé trase z Českých Budějovic, přes Linec do Gmundenu. Vedení města s tehdejším primátorem Ing. Miroslavem Benešem a zástupci spolků uskutečnilo mimořádnou exkurzi po trase koněspřežky.



Ve spolupráci Statutárního města a Klubu přátel města se uskutečnila také slavnost a výstava „VIVAT KONĚSPŘEŽKA". A následně byla při městských slavnostech v jižní části České ulice postavena funkční volná replika trati, která nabídla i provoz kočáru taženého koňmi. Následovaly pak projekční práce na studii proveditelnosti až po finální projekt k územnímu a stavebnímu povolení. Celá mnohaletá anabáze skončila rozhodnutím soudu (poznámka redakce: soud uznal ve správním řízení jako oprávněný odpor, který byl podán proti uskutečnění projektu).



Jakou byste doporučoval trasu?

Historickou trasu se stále existujícími domy, které úzce s provozem koňky souvisely: Solný úřad, Solný sklad, osobní nástupiště „U Černé růže", zájezdní hostinec „U Zelené ratolesti"nejsevernější bod celé trasy. Nezbývá než připomenout, že koněspřežná železnice byla první na kontinentě a valná většina objektů je nemovitou národní kulturní památkou. Náměty navrhující trasu jinde ve městě by byly možná snáze proveditelné, postrádají však zásadní věc, a to je věrohodnost.