Lidé se hrnou do voleb. Kandidátů přibylo

Jižní Čechy - Tradiční strany vsázejí na prověřené kandidáty, nová uskupení nasazují do boje o křesla mladé tváře.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Jihočeši si dělají zálusk na křesla ve Sněmovně. Zatímco do volebního boje v říjnu 2013 šlo v kraji 18 stran a hnutí s 360 kandidáty, při říjnovém zápolení se o hlasy voličů utká 476 adeptů zapsaných na kandidátních listinách 25 stran a hnutí.

Irena Votrubová z českobudějovické krajské správy Českého statistického úřadu upřesnila, že všechna místa na kandidátní listině, kterých je 22, obsadilo „svými“ lidmi 20 stran. Jedno uskupení, Radostné Česko, zaregistrovalo jen jediného kandidáta.

Složitý přepočet

Sněmovní volby se uskuteční 20. a 21. října. V republice bude voleno 200 poslanců. Počet mandátů v krajích není dopředu daný. Podle zákona o volbách do Parlamentu ČR se odvíjí od celkového počtu platných hlasů. Z jihu Čech se do Sněmovny už několikrát dostalo 12 kandidátů, což znamená, že byl (v poměru k ostatním krajům) vždy sečten přibližně stejný počet platných hlasů odevzdaných ve volbách.

Podle Ireny Votrubové je průměrný věk zájemcůo poslanecký mandát v kraji 46,3 roku. „Nejstarší je 85letý pán. Nejmladších kandidátů, kteří ke dni voleb dosáhnou věku 21 let, je v našem kraji pět,“ řekla Irena Votrubová s tím, že téměř polovina kandidátů je ve věku od 30 do 49 let.

Politolog Lubomír Pána shrnul, že na mladé kandidáty sází hlavně politické strany, které nemají příliš velkou naději na zisk poslaneckého mandátu. „Na kandidátních listinách se objevuje řada nových osobností, především z regionální politiky. Tradiční strany přicházejí s osobnostmi prověřenými v minulosti. Mimo pozornost voličů určitě nezůstanou nové osobnosti, které svoji dobrou práci a morální zralost prokázali v uplynulých letech,“ dodal Lubomír Pána.