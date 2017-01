Lidí v okrese je více, byty se ale nestaví

Českobudějovicko - Více než dva tisíce lidí si od ledna do září 2016 vybralo okres České Budějovice jako svůj nový domov. S hledáním bydlení měli mnozí těžkou práci. Nové byty se totiž nestaví.

Vyplývá to z aktuálních čísel Českého statistického úřadu (ČSÚ). Michal Kolísek z ČSÚ potvrdil, že od ledna do září nezačali developeři na Budějovicku se stavbou jediného bytového domu. Byty vznikaly pouze v rodinných domech či úpravou nebytových prostor.

Fakt, že se v Budějovicích staví byty pouze v určitých cyklech, podle realitního makléře Jiřího Kahouna zdražuje starší nemovitosti.

Za první tři čtvrtletí 2016 se z okresu odstěhovalo 1568 lidí. Přírůstek stěhováním činil 557 lidí, k tomu přirozenou cestou přibylo 263 obyvatel.

Obyvatel přibývá, novostavby chybí

Jedna obec zhruba o velikosti Hosína přibyla od začátku roku na mapě českobudějovického okresu.

Tedy teoreticky. Za předpokladu, že by se všichni noví obyvatelé regionu sestěhovali na jedno místo. Jak vyplývá z čerstvých údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), za první tři čtvrtletí loňského roku na Českobudějovicku přibylo 820 osob. Podle Petry Dolejšové z krajské správy ČSÚ je nárůst daný tím, že se do regionu přistěhovalo více lidí, než kolik jich odtud odešlo. „Navíc počet živě narozených dětí převýšil počet zemřelých," doplnila Petra Dolejšová.

Tento takzvaný přirozený přírůstek se vloni oproti předcházejícímu roku zvýšil. „Když srovnáme prvních devět měsíců v letech 2015 a 2016, přibylo vloni přirozenou cestou o 87 osob více než v roce 2015," upřesnila Petra Dolejšová a dodala, že více bylo i přistěhovalých.

Lidí žijících na Českobudějovicku přibylo navzdory tomu, že najít bydlení není nikterak snadný úkol. Zvlášť v případě, chtějí-li lidé bydlet v novostavbě. Čísla statistiků totiž potvrzují, že od ledna do září 2016 nezačali developeři na Českobudějovicku stavět žádný bytový dům. Začala jen výstavba 410 bytů převážně v rodinných domech. Michal Kolísek z Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích pro srovnání doplnil, že v prvních třech čtvrtletích roku 2015 začala v okrese stavba 35 bytů v bytových domech. „Stavby bytových domů začaly vloni od ledna do září v rámci Jihočeského kraje pouze na Českokrumlovsku, Písecku a Táborsku," doplnil Michal Kolísek.

Realitní makléř Jiří Kahoun před časem Deníku sdělil, že nové byty v Českých Budějovicích jsou k mání vždy jen jednou za několik let, a to hlavně kvůli malému katastru metropole v porovnání s dalšími krajskými městy. Pozemků je v Budějovicích v přepočtu na obyvatele výrazně méně než jinde, a tak je příprava developerských projektů složitější," vysvětlil makléř. „Běžně se tak stává, že ve stejném čase začne ve městě stavba tří nebo čtyř bytových domů a pak nové byty několik let nejsou v nabídce. Tyto cykly se přitom opakují," doplnil s tím, že tato cykličnost na realitním trhu pak zdražuje starší nemovitosti.

Z právě vydaného Statistického bulletinu ČSÚ lze vyčíst i další zajímavosti o životě v okrese. Například že se zvyšuje počet sňatků a klesá zástup párů, kteří ve společném svazku nevydrží. Petra Dolejšová upřesnila, že za první tři loňská čtvrtletí bylo uzavřeno 934 sňatků, což je o 134 více než ve stejném období roku 2015. Soud rozvedl 381 manželství, což je o sedm méně než ve stejném období předcházejícího roku.

