Lidická pošle řidiče od pondělí na objížďku kolem nemocnice

České Budějovice – Zatěžkávací zkouška čeká od pondělí 18. září dopravu v okolí budějovické nemocnice. Řidiči z krajského města, ale i ze Včelné nebo Kamenného Újezdu musejí od pondělí počítat s úplnou uzavírkou Lidické třídy v úseku mezi ulicemi Papírenskou a L. M. Pařízka.

Rekonstrukce vodovodu v Lidické třídě v Českých Budějovicích.Foto: Deník/ Edwin Otta

Důvodem je rekonstrukce vodovodu. Podle náměstka primátora Petra Holického se musí kvůli přípojkám do domů dělat otevřené výkopy. Nelze použít původně zamýšlenou technologii, která by vlastně vozovku „podvrtala“. V Lidické tedy stavbaři zaberou celou šíři vozovky. Objížďka bude vedena přes souběžnou ulici Boženy Němcové a kvůli tomu se změní třeba i přednosti na křižovatce s ulicí L. B. Schneidera! Nynější práce mají trvat do 22. října. Výkopy pak budou zakryty, ale definitivní nový povrch dostane vozovka na jaře, kdy na akci města naváže Jihočeský kraj.



Kraj měl původně vozovku rekonstruovat letos v létě, nejzazší původně uvažovaný termín bylo září až počátek října. Ale kvůli zdržení městské akce při rekonstrukci vodovodu se jeho část prací v Lidické třídě posunula.



Podle krajského radního Jiřího Švece bude na jaře v rámci modernizace silnice odfrézován povrch vozovky a nahrazen novým. „Dále budou upraveny přechody pro chodce v křižovatce s ulicí Šumavskou včetně zřízení nových ochranných ostrůvků a nového osvětlení. Upravena bude i výška přilehlých obrubníků a renovace se dočkají i chodníky. Na rekonstrukci tu čeká také odvodnění vozovky, která následně dostane nové vodorovné i svislé dopravní značení. Cestující se pak mohou těšit na novou zastávku MHD i linkové hromadné dopravy,“ naznačil Jiří Švec.



Celá modernizace tohoto úseku byla naplánována na dva měsíce s tím, že stavební práce měly být provedeny poté, co město provede na Lidické třídě výměnu starého vodovodního řadu. „Neočekávané komplikace však způsobily, že se výměna vodovodu prodlouží zhruba o měsíc a oprava by se tak protáhla do zimních měsíců, kdy není reálně možné na opravě komunikací pracovat,“ vysvětlil Jiří Švec. Město totiž musí při opravě vodovodu měnit technologii. V Lidické tak budou dvě uzavírky, jedna nyní a druhá příští rok. Původně se počítalo jen s jednou úplnou uzavírkou letos na podzim.



Zástupci města České Budějovice a Jihočeského kraje se ale dohodli, že vzhledem k prodlouženému termínu výměny vodovodního řadu a posunu termínu do klimaticky nevhodného období, bude celá krajská stavba - rekonstrukce komunikace, zahájena až příští rok. V zimě by totiž nemohly být dodrženy předepsané technologické postupy a hrozilo by zhoršení kvality celého díla. Nový termín modernizace Lidické třídy bude podle kraje dohodnut také s vybraným zhotovitelem.