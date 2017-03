Mamuta v Borovanech lovili neandrtálci i princezny

Borovany (FOTOGALERIE) - Malými divochy v kůžích ale i spoustou jiných hrdinů, zvířátek a pohádkových bytostí se to jen hemžilo na dětském karnevalu v Borovanech.

Ten pořádá pravidelně místní školka a každý ročník věnuje nějakému tématu. Tentokrát to byla Doba ledová aneb Cesta do pravěku.



„Paní učitelky ze školky si podobně jako při jiných příležitostech připravily kulisy, scénky a hry pro děti, a to akci nesmírně oživuje," vysvětluje si ředitelka Božena Velíšková, proč je borovanský kulturní dům každoročně plný malých hostů nejen z Borovan a okolních osad, ale i ze vzdálenějších míst.