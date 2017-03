Masarykovi předpovídají úspěch

České Budějovice - Karel Roden ztvární Jana Masaryka ve snímku Masaryk. Životopisný film nevynechá ani jeho temné stránky.

film Masaryk - KAREL RODEN, JULIUS ŠEVČÍKFoto: ČTK



Ve čtvrtek do kin přichází nový československý snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka s Karlem Rodenem, českobudějovickým rodákem, v hlavní roli. Herec se musel vizuálně změnit, aby vypadal jako Jan Masaryk.

Životopisný snímek o výborném řečníkovi, českém diplomatovi, politikovi, který si uměl užívat života, synovi T. G. Masaryka se dotýká i jeho sebedestruktivního způsobu života.

Podle očekávání ředitelky budějovického kina CineStar Svatavy Kopečkové bude snímek patřit mezi nejúspěšnější v tomto roce. „Je to zajímavé téma. Ten příběh není navíc tak známý,“ zdůvodňuje prognózu. Podle jejího názoru bude mít snímek podobné publikum jako Lída Baarová z loňského roku. Úspěch očekává i Michal Madar, ředitel kina ve Vodňanech.

Bude určitě i zájem škol přiblížit dětem historii. Je to titul o který strach nemám,“ říká. Ředitel kina Kaplice Stanislav Trs vyjádřil pochybnost, jak budou lidé vnímat historii. „Střední generace tomu snímku bude určitě kvitovat,“ nechal se slyšet. Naopak ředitel vimperského kina Jaroslav Půlkrábek snímku moc šancí nedává. Není to ale tím, že by podle jeho názoru nebyl kvalitní, naopak. Říká: „Když je něco zajímavého anebo naučného, moc to lidi netáhne.“ Naopak většina lidí na maloměstě podle jeho názoru vyhledává snímky typu Babovřesky. Všichni dotazovaní se ale shodli, že je to z velké části otázka propagace.



Kdy a kam vyrazit na premiéru

- Městské kulturní středisko Protivín 8. 3. 19 h. předpremiéra

- Cinestar CˇB 4. 3. 20 h. předpremiéra

- Kino Kotva České Budějovice 9. 3. 17.30, 20 h. premiéra

-Milevské kino 9. 3. 20 h. premiéra

- Kino Svět Tábor 9. 3. 17.30 h. premiéra

- Kino Spektrum Sezimovo Ústí 9. 3. 17:30 h. premiéra

- Kino Soběslav 9. 3. 20 h. premiéra

- Kino Kaplice 9. 3. 20 h. premiéra

– Kino Portyč Písek 10. 3. 20.30 h.

- Kino Luna Český Krumlov 11. 3. 20 h.

- Kino Panorama Hluboká nad Vltavou 16. 3. 19 h.

– Městské kulturní středisko Vodňany 22. 3. 19.30 h.