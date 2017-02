Masopust pokračuje v úterý u kašny

České Budějovice Francouz Benoit Meunier žije v Čechách, mluví plynule česky a má rád Bohumila Hrabala. Českou literaturu překládá do svého rodného jazyka. Teď ho zaměstnává dílo Jaroslava Haška. Co Benoita k učení naší řeči přivedlo? „Všechno. Život, osud, Praha. Přijel jsem do Prahy, pak jsem tam zůstal. Na chvíli jsem se vrátil zpátky do Francie, ale nakonec to bylo silnější," říká.