Mazlíčkům požehnají v Hluboké, draky vypustí v Hosíně

Českobudějovicko - O víkendu se uskuteční na Českobudějovicku řada zajímavých akcí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

Při mši svaté se v sobotu v 15 hodin mimořádně otevře kostel v Hluboké nad Vltavou domácím mazlíčkům. Dostanou požehnání u příležitosti Mezinárodního dne zvířat, který připadá na výročí smrti svatého Františka z Assisi. Výročí bylo tento týden.



Podle hlubockého faráře Tomase van Zavrela budou domácí mazlíčci vpuštěni do kostela zhruba na patnáct minut.



Tradiční výstavu plodů podzimu připravují zahrádkáři v moštárně v Nových Hodějovicích. Dnes se od 15 hodin přijímají exponáty ode všech zájemců. Výstava bude otevřena v sobotu a v neděli od 14 do 17 hodin. V pondělí od 9 do 17 hodin a v úterý od 9 do 12 hodin. Bude zajištěno také odborné poradenství a součástí akce je i prezentace včelařských pomůcek a produktů. Vstupné dobrovolné.



Drakiádu pro velké i menší zájemce pořádají v sobotu na letišti v Hosíně. Akce začíná ve 13 hodin a připraveno je například focení do ročníkového katalogu. Následně se chystá od 14 hodin dětská dílnička a malování, od 16 hodin dračí soutěže a losování cen a od 17 hodin finále her s draky. Odměny jsou připraveny pro všechny draky a bude se také losovat o vyhlídkový let. Startovné činí 50 korun.



Borovany pořádají Hody s plody podzimu. Na tuto gastronomicko-kulturní akci můžete zavítat zítra od 13 h do klášterní zahrady. Čekat vás bude moštování z jablek, koštování pálenek, vína i burčáku, dobroty ze zvěřiny, ryb, hub a také řemeslný jarmark, otevřeny budou vinné sklepy. Zahrají kapely Modrý cimbál a Naked Professors, děti potěší pohádka a tvořivé dílničky. Vstup je zdarma.



Hluboká nad Vltavou – U příležitosti Mezinárodního dne zvířat se v zoo zítra od 10 do 16 h uskuteční komentovaná krmení a povídání u expozic, soutěže. K vidění bude výstava lebek zvířat a přednáška o nich Pavla Zubera – začne ve 14.30 h.



Mezinárodní výstava psů se koná na českobudějovickém výstavišti v sobotu a v neděli. Psí krasavce můžete po oba nadcházející víkendové dny obdivovat vždy od 9 h. V sobotu se předvedou lovecká , služební a neuznaná plemena, v neděli společenská a ostatní plemena. Konat se bude v sobotu i klubová výstava německých dog a klubová výstava naháčů – tedy psů bez srsti. Koná se i prodej krmiv a chovatelských potřeb s výstavní slevou. Akce nabídne necelé tři tisíce psů všech ras, je velkým setkáním chovatelů i ostatních příznivců psů.



Zvláštní edukační program u příležitosti Mezinárodního dne zvířat, který byl tento týden, připravili také v ZOO Dvorec. V sobotu od 9 do 17 hodin nabídnou mimo jiné povídání o chovaných zvířatech nebo komentované krmení.