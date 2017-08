Medvědář chystá v životě zámeckých medvědů velikou změnu

Český Krumlov – Lešení nyní stojí ve velkém výběhu medvědária na českokrumlovském zámku. Medvědice Marie Terezie ve vedlejším betonovém výběhu si moc klidu neužije.

Skutečnosti, že v medvědáriu v současnosti žije pouze jedna medvědice, hledí totiž zámek využít k opravám.

„Jedná se o dílčí stavební úpravy,“ upřesnil kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko. „Obnovují se mříže, rozšířili jsme mříže kolem stromu ve velkém výběhu, protože jak strom sílí, už do něho zarůstaly. Opravili jsme okna archivu a opravují se degradované omítky a kamenné zdi. A až skončí práce ve velkém výběhu, bude medvědice Marie vpuštěna vedle a dojde na její výběh.“

Tam budou dány do pořádku potřebné rozvody, zabráněno průsakům a podobně. „Zkrátka tak, aby výběhy byly po dvaceti letech v dobré kondici. V září by měly být hotové,“ dodal Pavel Slavko.

„Rekonstrukce výběhů je třeba. Až tu budou noví medvědi, už se sem zase spoustu let nikdo nedostane,“ říkal přímo ve výběhu medvědář Jan Míša Černý. Nové mříže ukoval Radek Černý, medvědářův syn a nástupce. A to například jak kolem vzrostlého stromu, aby na něho nemohli šplhat medvíďata, tak mříže na skále u zdi, kam by to medvědy mohlo lákat na úzkou stezku vysoko po skále k vršku umělého vodopádu, kde by mohli spadnout dolů. Neméně důležité jsou ale i mříže na vstupech do brlohů a ven do výběhů. „Mříže budou udělány tak, aby bylo možné medvědy oddělit v jedné vteřině,“ řekl Jan Černý. „Mým cílem je opravit a upravit výběhy tak, aby byly maximálně bezpečné pro medvědy či případná medvíďata.“

To znamená, že všechny škvíry v betonové podlaze budou zality, před brlohy pod mostem medvědář chce kameny vydláždit kus plochy, aby ji mohl čistit proudem vody. Příliš odrostlé keře prořezá, nechá do obou výběhů umístit kmeny stromů, aby se měli medvědi o co drbat, a na čem odpočívat. Mimochodem jeden strom, získaný z českokrumlovské nemocnice, kde musel uhnout nové výstavbě, už je tam připravený. Opravou a gruntováním včetně dezinfekce projde i jezírko.

Medvědář po skončení prací chystá velikou změnu. „V jednom výběhu bude Marie Terezie, v druhém medvíďata. Ale ve výbězích je budu točit, čili třeba týden si velký výběh budou užívat medvíďata, další týden Marie. Medvědům budou prostě patřit oba výběhy, aby cítili vzájemně svůj pach a byli jedna rodina a neútočili na sebe přes mříže. Zejména osamocená Marie to velmi potřebuje.“

„Až budou hotové výběhy, budeme s renovací pokračovat i ve vnitřních prostorách zázemí medvědária. To znamená, že dojde na omítky, schodnice, zárubně a další. A na jaře snad zažijeme velkou slávu uvítání nových medvíďat,“ doplnil kastelán zámku Pavel Slavko.