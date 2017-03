Město v dubnu zaplní tisíce příznivců hokeje

České Budějovice - Na dvacet tisíc příznivců hokeje ze čtyř zemí Evropy se chystá do jihočeské metropole. České Budějovice budou totiž od 27. do 30. dubna hostit České hokejové hry. Ty se do série turnajů Euro Hockey Tour vrátily po dvouleté pauze. V minulosti se hry konaly v Karlových Varech nebo třeba v Pardubicích.

Mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund zmínil, že pro Budějovice coby místo konání her rozhodla i zdejší obliba hokeje. „Návštěvnost zápasů je tady úžasná,“ zmínil Zdeněk Zikmund.



Budějovičtí se těší, že hry udělají městu dobrou reklamu a místním obchodníkům zajistí vyšší tržby. I proto město vyšlo pořadatelům vstříc. Program turnajeČtvrtek 27. dubna

Finsko - Česká republika (18.30)

Švédsko - Rusko (hraje se ve Švédsku)



Sobota 29. dubna

Rusko Finsko (13.00)

Česká republika - Švédsko (17.00)



Neděle 30. dubna

Švédsko - Finsko (14.30)

Česká republika - Rusko (18.30)

Nebude tedy trvat dlouho a České Budějovice zaplaví nadšenci v národních dresech. Na konci dubna se zde uskuteční České hokejové hry (jeden z turnajů Euro Hockey Tour). V těch se proti sobě postaví národní výběry Čech, Ruska, Švédska a Finska. A že se bude jednat o výjimečnou akci, která do města přivede tisíce lidí, jsou si vědomi nejen fanoušci.



Mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund připomněl, že to bude poslední příprava na mistrovství světa, které se v květnu uskuteční ve Francii a Německu. „Do Budějovic tak v podstatě přijede evropská špička. Týmy dorazí i s hráči z NHL, s nimiž pak zamíří na mistrovství světa, takže si myslím, že to bude kvalitnější turnaj než ty předchozí,“ zmínil Zdeněk Zikmund.



Podle Tomáše Nováka, ředitele Sportovních zařízení města České Budějovice, bude turnaj nezměřitelnou reklamní akcí, která bude městu přinášet své ovoce i dlouho po jejím skončení.



„Dle předběžných odhadů se zde v průběhu her bude pohybovat kolem dvaceti tisíc lidí, kteří přijedou jen kvůli hrám. Každý tým bude mít nejen hráče, ale také technický personál, přijedou fanoušci, příbuzní hráčů. Všichni tito lidé ve městě utratí peníze,“ poukazuje Tomáš Novák na přínos akce pro město.



Turistický potenciál akce si uvědomují i zástupci města. Ti schválili pronájem zimního stadionu za sníženou částku.



Primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda připomněl, že město hokej dlouhodobě podporuje a jeho představitelé pravidelně řeší financování nejen nejvyšší soutěže, ale i mládežnických základen. „Chceme, aby tady měl jeden z vůbec nejrychlejších sportů co nejlepší podmínky. I z těchto důvodů je nám velikou ctí, že se na jih Čech vrátilo reprezentační utkání A týmů. Věřím, že generálka dopadne dobře, že diváci uvidí hokej světové třídy a hokejisté je mnohokrát zvednou ze sedaček. Fandit budeme všem, nejvíce samozřejmě našim hochům,“ řekl.



Jedním ze šťastlivců, který se na zápasy národního týmu podívá, je fanoušek Motoru Petr Vágner. „Těšíme se moc. Týmy sem přijedou v top sestavě, Budvar aréna bude vyprodaná, atmosféra perfektní.







