Městských strážníků může letos přibýt. Chybí zájemci

České Budějovice - Ročně odchází za jiným zaměstnáním kolem desítky lidí. I když nynější stav je uspokojivý, magistrát hodlá přijmout pět strážníků.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Roman Dušek

„Atraktivita tohoto zaměstnání není kvůli výši platu vysoká," je si vědom velitel městské policie a primátor Jiří Svoboda skutečnosti, že na fluktuaci tohoto orgánu města se podílí i finanční ohodnocení. „Není jednoduché získat zaměstnance ani na jiná místa na magistrátu, což souvisí s nízkou nezaměstnaností." Občané evidovaní na úřadu práce zpravidla nemají podle primátora k práci strážníka požadované atributy. Musí být nejen fyzicky zdatní, ale splňovat i další předpoklady, např. čistý trestní rejstřík.

Město přijímá nové strážníky

Požadavky na odměnu za práci jsou u každého jiné. Jiné u svobodného, odlišné u živitele rodiny. Pokud je práce člověku současně koníčkem, plat primárně neřeší. „Nízké platy mají obecně zaměstnanci samosprávy. Jejich výše je dána zákonem a o jejich výši rozhoduje kromě vzdělání i délka praxe," podotýká primátor Jiří Svoboda, který je velitelem městské policie. „Například vysokoškolák po nástupu na městskou polici dostane jako základ 17 000 korun hrubého. Po několik týdnů má tedy základní plat, osobní ohodnocení přibude, až když je plně kvalifikovaný pro výkon funkce, a to v řádu stovek korun," vysvětluje Jiří Svoboda.

Radnice rozhodla o posílení počtu strážníků a vypsala výběrové řízení. Přihlásit se mohou čeští občané s čistým trestním rejstříkem, kterým je více než 21 let a mají maturitu. Zájemci musí splnit testy fyzické a psychické způsobilosti. „Posuzujeme také jejich spolehlivost," doplňuje mluvčí městské policie David Štýfal. „Uchazeči splňující všechny tyto podmínky podstoupí ústní pohovor a vyplní jednoduchý dotazník. V případě přijetí do pracovního poměru strážník-čekatel absolvuje teoretickou přípravu a služební výcvik. Teoretická příprava je zakončena závěrečnou zkouškou před zkušební komisí Ministerstva vnitra ČR. Po úspěšném složení zkoušky strážník obdrží osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, které jsou nutné k výkonu práce strážníka," přibližuje postup David Štýfal s tím, že po získání osvědčení jde nováček do praxe se zkušeným strážníkem. Po nabytí zkušeností je zařazen do obvodního dohledu, turnusového družstva nebo dopravního družstva, v každém případě ho čeká zajímavá a lidem prospěšná práce. K nejčastějším denním aktivitám strážníků patří doprava, v noci pak převládá řešení pořádku. Ale není nouze o akčnější případy, jako bezprostřední přemožení muže, který na náměstí pobodal jiného, a poskytnutí první pomoci jeho oběti. Strážníci prokázali své schopnosti při zastavení těžkého krvácení či odvahu vynesení čtyř plynových lahví z hořícího stánku na náměstí, který hasili.