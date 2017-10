Mnozí mění město za venkov

Českobudějovicko - Nápad opustit krajské město a usadit se na venkově má každoročně několik set lidí.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Karel Janeček

Klidnějšímu životu před městským dalo mezi lety 1995 a 2016 přednost 17 382 lidí, kteří se přestěhovali z Budějovic do okolních obcí. Během 22 let měli největší zájem o Litvínovice, Dobrou Vodu, Srubec, Hlubokou nad Vltavou, Rudolfov a Boršov nad Vltavou. Největší migrace se odehrála v roce 2009, kdy krajské město opustilo ve prospěch blízkých obcí 993 občanů.

ZÁJEM O LOČENICE

Některé obce se chtějí „rozmnožit“ a připravují pro nové občany dobré podmínky. V Ločenicích do tří týdnů začnou budovat základní technickou vybavenost pro deset domků za 2,5 milionu Kč, kterou dokončí na jaře. Všechny parcely už mají majitele – z poloviny to jsou místní, zbytek z obcí i Budějovic. „Lidé se stále zajímají o bydlení u nás, dokonce hokejisté Motoru,“ je potěšen starosta Jaroslav Bína (nez.). Příští rok proto obec vykoupí další část navazujících pozemků a pustí se do inženýrských sítí. Vyroste tam šest domků. „Kdybychom měli 50 parcel, tak je prodáme,“ je si jist starosta. Zájemci oceňují strategickou polohu obce na hranici krumlovského a budějovického okresu s krátkým dojezdem do strategických měst a obcí. „Máme tady všechno – školku, rekonstruovanou hospodu se sálem pro 250 lidí, kadeřnictví, pedikúru, lékaře, obecní prodejnu, hokejový klub, znovu mladé hasiče, kteří se pustili do soutěží a vyhrávají všechno, nové multifunkční hřiště. Také jsme obnovili obecní plesy,“ vyjmenovává starosta.

MĚSTO JIM NECHYBÍ

Sedmým rokem žije v Branišově rodina Drahokoupilova. „Ze sídliště jsme chtěli do centra Budějovic, ale kvůli dětem jsme zvolili domek se zahradou,“ ozřejmuje Marek Drahokoupil. „Jsme velcí pěstitelé a máme radost, když to kolem nás roste, kvete… Pro děti je na vesnici ráj. Od jara do podzimu jsme venku a už si nedokážu představit, že bychom letní parna trávili v paneláku,“ je spokojen Marek Drahokoupil.

Kam se stěhovali občané Budějovic