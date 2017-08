Moped si pořídila před 35 lety. Závodí s ním dodnes

Horní Bukovsko – Závod, v němž šlo především o dobrou náladu, si v sobotu užili majitelé mopedů, kteří se sjeli k hospodě v Horním Bukovsku.

Svůj první moped, dvourychlostní Jawu 210, si stavební inženýrka Václava Benešová z Českých Budějovic pořídila před 35 lety, když jí bylo patnáct. V pražské Bílé labuti za něj dala 3100 československých korun, které si vydělala sběrem borůvek. Moped má dodnes. V sobotu se s ním jako jediná žena zúčastnila Moped Cupu, čtvrtého ročníku závodu majitelů mopedů v Horním Bukovsku.



Moped si Václava Benešová vezla z Prahy vlakem. „Vzali mi ho do poštovního vozu. Po 50 ujetých kilometrech se totiž v nové jawě musel měnit olej, a tak bych to domů nezvládla takzvaně na jeden zátah,“ vzpomněla. Dodnes se strojem najela zhruba 35 tisíc kilometrů. „Přesně to nevím, asi před deseti lety mi totiž přestal fungovat tachometr, tak jen odhaduji,“ zasmála se Václava Benešová.

Dřív se svou Jawou 210 jezdila často, pak ji asi na deset let odstavila do garáže. „Nedávno jsem ji znovu ometla a vyleštila. Dodnes má skoro všechny prvky původní,“ ukazovala Václava Benešová na blýskající se „žihadlo“.



Jí ani dalším jezdcům nešlo o nejlepší čas, ale hlavně o zábavu, kterou si užili i při večerním posezení v hospůdce.

Nápad na vznik Moped Cupu měla místní parta asi šesti chlapíků, kteří si pořídili mopedy. Vedoucí závodu Jaromír Klika vzpomněl, že po čase, kdy se vesnicí projížděli jen tak, si řekli, že by bylo hezké dát projížďkám nějaký řád a pozvat na ně i další jezdce. Dnes se na přátelské klání do Horního Bukovska, které zahrnuje časovku na uzavřené trati a jízdu zručnosti, sjíždějí mopedisté i z Českých Budějovic nebo Týna nad Vltavou.



Jeden z nich, zanedlouho šedesátiletý Ladislav Klika, to na startovní pole neměl daleko. Ač nyní bydlí v sousedním Dolním Bukovsku, je rodákem z Horního Bukovska a do vesnice jezdí na chalupu. „Závodů se účastním pravidelně. Poprvé jsem jel s půjčeným mopedem, potom jsem si pořídil 35 let starou jednorychlostní babetu,“ vyprávěl. Zapáleným mopedistou není, svůj stroj nyní oprášil po roce právě u příležitosti hornobukovského klání. „Speciální péči jsem babetě nevěnoval, jen jsem dolil benzín a pak se modlil, aby dojela ona i já,“ usmíval se Ladislav Klika.



V rámci zápolení jezdci absolvovali časovku na uzavřené trati s terénní vložkou – jízdou po louce – a jízdu zručnosti. Ta zahrnovala různé překážky jako přejíždění lávky, přenášení vody za jízdy nebo střelbu ze vzduchovky.