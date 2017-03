Motoru fandí v boji o postup i Černá věž

České Budějovice - Dvě modré vlajky s logem Motoru a fanklubu vlají od úterý na Černé věži. Celé Budějovice se tak symbolicky přidávají k tisícům fanoušků, kteří věří, že se klubu podaří vrátit do nejvyšší hokejové soutěže.

Série rozhodujících barážových zápasů začíná v úterý. „Doufám, že za měsíc skáčeme radostí do kašny," směje se předseda fanklubu Pavel Vágner. O tom, že týmu věří, svědčí i fakt, že s nápadem vyzdobit Černou věž oslovili hokejoví příznivci radnici už před měsícem a půl, když ještě nebylo jisté, že Motor do baráže postoupí. „Rozhodli jsme se to risknout a vše naplánovali a vyřídili v předstihu. Podobný nápad jsme měli už před dvěma lety, kdy jsme dost narychlo do dresu oblékli Samsona na kašně," připomíná.

Největší fanda Motoru měří 71,9 metru

Nevšední roli fanouška českobudějovických hokejistů si od úterý vyzkouší Černá věž. Po soše Samsona na stejnojmenné kašně jde již o druhou dominantu města, kterou příznivci zapojí do snahy dát všemi způsoby najevo svou podporu týmu v barážových bojích.

Přes dvě okenice na jižní straně věže v úterý ráno technici specializované firmy vyvěsí speciálně pro tuto příležitost vyrobené vlajky. „Tuším, že jinde v republice nic takového ještě neuskutečnili," říká šéf fanklubu Pavel Vágner. Spolu s přáteli se nechal inspirovat v zámořské NHL a nápad přizpůsobují jihočeským poměrům. „Nejradši bychom věž oblékli celou do obrovské vlajky, to ale není možné. Chtěli jsme na ochoz umístit obří nápis MOTOR, tomu ale brání aktuální práce na rekonstrukci," nastiňuje vývoj celého záměru.

Aby se mohl uskutečnit, museli fandové vše projednat s památkáři či zástupci radnice. Dočkali se vstřícné reakce. „Každý fanoušek ví, že se jedná o podporu hokejového klubu po dobu bará

že o extraligu. Město zas žije hokejem a k této akci se rádo připojilo. Věříme, že se návrat do nejvyšší soutěže podaří a příští rok budeme chodit na extraligu," říká primátor Jiří Svoboda.

K hokejovému nadšení se speciálním menu přidává například i restaurace Masné krámy, kde se scházejí mnozí fanoušci i hráči. „I my patříme mezi motorácké srdcaře, vymysleli jsme jídla s bojovnými názvy, která by měla zpříjemnit barážovou sérii a hlavně nás všechny povzbudit při kultivovaném fandění," vysvětluje Tomáš Olejník, vedoucí divize Gastro z Budějovického Budvaru. (hst)