Mráz připravil u v silnicích pasti, u Temelína varuje řidiče padesátka

Týn nad Vltavou – Silné mrazy letošní zimy opět ukázaly, jak si umí pohrát s „načatou" vozovkou. Na Českobudějovicku na to doplatil třeba úsek mezi temelínskou elektrárnou a Týnem nad Vltavou.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek



Pravidelně tudy jezdí například mladá řidička Vendula Mikolášková z Týna nad Vltavou. „Trasu z Týna do Českých Budějovic minulý rok dost opravili, ale jsou tam úseky, kde mám strach, že mi uletí kolo," popisuje své pocity mladá řidička. „Třeba okolo elektrárny, tam je to hrozné a těch míst je víc. Jsou tam části, které by se rozhodně opravit měly," zdůrazňuje Vendula Mikolášková.

Silničáři už se sice průběžně snaží o provizorní výspravy, ale podle Petra Broma, ředitele českobudějovického závodu Správy a údržby silnic, teď mohou pracovat jen se studenou balenou drtí. A to při pokračující zimě a silném provozu nestačí. Kritická místa jsou způsobilá pro provoz jen krátce. Než je znovu poničí střídání mrazů a teplot nad nulou, zatékání vody do spár a malých děr a následné zmrzání v led. Provizorní záplaty to dokáže roztrhat jako papír, podobně jako předtím mrazy poničily vrchní plochy asfaltu. Vozovky totiž letos promrzly hlouběji než v minulých letech.

Silničáři musejí podle Petra Broma počkat na lepší počasí. Jednak proto, že bude možné udělat důkladnější a trvalejší opravy a jednak proto, že koncem března zahájí provoz obalovny směsí. Ty mohou teprve dodat trvanlivější materiál na výspravy.

Zatím silničáři alespoň na několika místech umístili varování pro řidiče a na celém problematickém úseku doporučili rychlost jen padesát kilometrů v hodině. Poškozená vozovka by se mohla letos dočkat i generální opravy. Zhruba za měsíc budou silničáři vědět, jestli uspěli s žádostí o peníze.