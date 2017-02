Na chodnících čekal Budějčáky adrenalin

České Budějovice /VIDEO/ - Obrázek jako z grotesky. Tak vypadalo čtvrteční ráno v krajském městě. Kvůli mrznoucímu dešti se totiž hlavně chodníky v noci proměnily v jednu dlouhou skluzavku. Dostat se tak ve čtvrtek do práce nebo do škol, to vyžadovalo opravdu velké úsilí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Radka Doležalová

Své o tom ví i Eliška Marčíková, která do školy vyrazila na koloběžce. "Dneska se jede opravdu špatně. Klouže to hodně a je to nebezpečné," řekla studentka a pro jistotu se opírala o koloběžku.

Čtvrteční ledovka zasáhla celé krajské město. Ráno a v dopoledních hodinách byla chůze na mnohých frekventovaných úsecích velmi riskantní, např. na Lannově třídě, lávce od obchodního centra Kaufland přes silnici Na Dlouhé louce, také na lávce u plaveckého stadionu.

Náměstek primátora Petr Podhola konstatoval, že kvůli záludnému počasí je situace v krajském městě problematická, stejně jako v celé republice. „Společnost FCC, smluvně najatá městem na zimní údržbu, má v terénu veškerou techniku. Posílili jsme také o náhradní firmy, které zajišťují ruční posyp. Nejhorší situace je na sídlišti Máj, kde ledovku ručně likviduje 50 lidí a technika," vypočítává náměstek s tím, že v tak velkém městě ošetření tolika problémových ploch vyžaduje čas.

Chodníky dostávají pískový posyp, je možné přidat i sůl. Na lávky, na které sůl nesmí být použita, protože by mohla poškodit nosnou konstrukci, patří pouze písek. Když ale znovu padá mrznoucí déšť, na písku se vytváří nová kluzná vrstva. „Silnice se daří udržovat sjízdné stoprocentně, a to díky nasazení sypačů soli, které jezdí i v noci. V práci budeme pokračovat po celý den, bude-li potřeba i v noci. Průběžně město kontrolujeme," ujistil Petr Podhola.

Mluvčí společnosti FCC Kristina Jakubcová potvrdila, že technika i ruční pracovníci jsou nasazeni 24 hodin denně. „Nad rámec Plánu zimní údržby, schváleného magistrátem, je operační štáb ještě posílá na místa, kde si to situace aktuálně vyžaduje. Dnes mezi osmou a devátou hodinou ranní padal mrznoucí déšť, který navzdory veškerému nasazení techniky situaci velmi komplikoval," uvedla Kristina Jakubcová. „K ošetření chodníků se jako posypový zdrsňovací materiál používá písek. Chemickým rozmrazovacím materiálem se totiž smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě, ledaže mají uzavřený kryt, a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy. Situaci při úklidu navíc komplikují i okapy svedené přímo na chodníky, například v lokalitě Rožnov nebo Suché Vrbné. A samozřejmě také zaparkovaná auta," vysvětluje mluvčí FCC s tím, že pokud občané mají pocit, že někde nebyly chodníky dostatečně ošetřeny, aby se obrátili přímo na magistrát.

Ledovka hrozí znovu

František Vavruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích upřesnil, že mrznoucí déšť, který se z nebe snášel v noci ze středy na čtvrtek, by měl v průběhu dne ustávat a další ledovka by se tvořit neměla.



Co se týče následujících dnů, tak by počasí mělo být dost podobné tomu čtvrtečnímu. "I nadále bude hodně oblačnosti. Mrznoucí srážky by se měly objevit zase v noci z pátku na sobotu," přiblížil českobudějovický hydrometeorolog počasí příštích dnů. Doplnil, že noční teploty by měly v dalších dnech klesnout k -1 až -4 stupňům Celsia, přes den by se měla rtuť teploměru pohybovat od 0 až ke 4 stupňům Celsia.



Bát se prý nemusíme smogové situace. "Koncentrace poletového prachu je sice vyšší, pro vyhlášení smogové situace ale nebyla splněna kritéria," řekl na závěr českobudějovický hydrometeorolog.