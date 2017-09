Na dálnici u Borku pustí řidiče už na konci září

Úsilné – Už na konci září se otevře pro řidiče první úsek dálnice D3 na Českobudějovicku. Stavbaři mají předat trasu mezi Borkem a Úsilným pro zkušební provoz asi o dva měsíce dříve než stanoví harmonogram.

Stavba dálnice D3 u Úsilného.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

S napětím budou dopravní změnu sledovat nejen řidiči, ale třeba i obyvatelé zmíněných obcí Borku nebo Úsilného. V Úsilném mají mírné obavy. Přes obec totiž vede oblíbená zkratka od lišovské silnice, kde bude dálniční sjezd. Úsilné však má na straně k dálnici na místní komunikaci už léta osazenou „30“.



Podle starosty Úsilného Pavla Kašpárka by například ještě i nadcházející pouť připravovaná na 30. září měla být bez zvýšeného provozu. Průjezd automobilů obcí totiž v současnosti omezuje rekonstrukce malého mostku přes potok Kyselá voda.



V Úsilném neskrývají mírné obavy, jestli aut v obci nepřibude, vzhledem k nedalekému sjezdu z dálnice. Ale podle starosty Pavla Kašpárka je naštěstí průjezd obcí třeba pro kamiony dost komplikovaný. „Doufáme, že nás to tolik neovlivní,“ říká Pavel Kašpárek a připojuje, že ale v obci čekají, co s dopravou nová úprava udělá. „Zvykli jsme si na klid,“ dodávás úsměvem Pavel Kašpárek a připomíná nedávnou uzavírku kvůli přeložce místní komunikace k lišovské silnici a nynější uzavírku kvůli rekonstrukci mostku přes potok Kyselá voda.



Jednoznačně potěšeni ale otevřením více než tříkilometrového úseku dálnice budou v Borku. Podle starosty obce Jaroslava Nováka je nynější dopravní zátěž obrovská. „Na otevření dálnice se těšíme,“ říká Jaroslav Novák a připojuje, že podle jedné z dřívějších studií by mělo ubýt 30% automobilů. „Doufáme, že to bude o víc,“ zdůrazňuje Jaroslav Novák a dodává, že podle jeho informací bude jízda bez poplatku. „Nemělo by se vybírat,“ říká Jaroslav Novák, i když dodává, že to má být jen dočasně, než budou zprovozněny navazující úseky D3.



Nasvědčuje tomu i poslední vyjádření ministerstva dopravy pro Deník. Podle tiskového mluvčího ministerstva Tomáše Neřolda sice prozatím o zpoplatnění úseku dálnice D3 Borek – Úsilné nebylo rozhodnuto. „Úseky, které jsou součástí dálniční sítě jsou standardně zpoplatněné,“ dodal Tomáš Neřold, ale připojil, že zde se jedná o velice krátký úsek, který prozatím nenavazuje na zbylou část dálnice D3. O zpoplatnění by se mělo rozhodnout mimo jiné na základě vyhlášky, která se připravuje.



Tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České republiky Jan Studecký v pondělí potvrdil Deníku, že na úseku D3 Borek – Úsilné má zkušební provoz začít do konce září.