Na harmoniku začal hrát až v osmdesáti

Přerov – Dal v závěru druhé třetiny důležitý druhý gól, kterým definitivně zlomil odpor zarputilého protivníka. Útočník ČEZ Motoru Miloslav Čermák (30 let) byl jednou z klíčových postav čtvrtého čtvrtfinále play off WSM ligy, ve kterém Jihočeši vyhráli v Přerově 3:0 a definitivně si zajistili postup do semifinále.