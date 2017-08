Na Kabelkáči budou ceny symbolické, výběr veliký

České Budějovice - Za osm dnů 6. září v IGY Centru budou k mání za symbolické ceny kabelky, dětské knížky, bižuterie, šátky a vázanky.

Darovat věci na Kabelkový veletrh může každý. Pomoci se rozhodla také Marie Houdková z Hluboké nad Vltavou.Foto: Deník / Jana Zuziaková

Uskuteční se 4. Kabelkový veletrh, jehož výtěžek dostanou jihočeské talentované děti. Přispěla do něj včera i 84letá Marie Houdková z Hluboké nad Vltavou. Vloni přinesla do redakce Deníku kabelek 11. A veletrh si nedá ujít.

Ludmila Pešková z krajského města přišla s taškami a kravatami. Béžovou kabelku nosila 20 let a jedné z vázanek je dokonce přes 70 let! Do Čech se dostala z USA v balíku poslaném po válce příbuznými.