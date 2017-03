Na letišti v Plané přistane i Boeing 737 či Airbus A320

České Budějovice – Konec dohadům, letiště dostaví společnosti Geosan Group a Habau CZ za 418 milionů bez daně. Skončilo výběrové řízení na další fázi modernizace Jihočeského letiště v Plané. Námitky proti výsledkům výběrového řízení mohou neúspěšné firmy podat do 24. března.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Jak Deník informoval, v anonymních dopisech se objevilo tvrzení, že zakázka byla šitá na míru konkrétnímu subdodavateli radionavigační technologie, jejímiž referenčními akcemi se museli v kvalifikačním kole prokázat uchazeči o dostavbu letiště. Náměstek hejtmana Jaromír Slíva řekl, že reference této firmy kraj prověřoval ve spolupráci se slovenským Ministerstvem obrany. „Ukázalo se, že se prokazovala pracemi provedenými před dobou, kterou jsme požadovali, tedy před víc než pěti lety,“ sdělil Jaromír Slíva. Společnost Hochtief uvedla v podkladech referenční akci této firmy, proto byla ze soutěže dodatečně vyloučena – i přes nejnižší nabídkovou cenu 408 milionů bez daně. „Tento postup jsme řešili se dvěma právními společnostmi,“ dokládá správnost rozhodnutí náměstek. Druhá a třetí firma v pořadí nabídly každá o 10 milionů vyšší cenu než ta předchozí.



Pokud se některá z firem neodvolá, po podpisu smlouvy se rozjedou práce trvající 18 měsíců. Dosud mohou na letiště s licencí pro neveřejný mezinárodní provoz dosednout středně velká letadla do rozpětí křídel 36 metrů. Kvůli chybějícímu vybavení tu zatím nelze přijímat lety za zhoršeného počasí, letadla mohou přistávat jen ve dne a za dobré viditelnosti, což se změní vybudováním radionavigačního zařízení. Vzniknou také vnitroareálové a veřejné komunikace, terminál, budova zabezpečení letového provozu, venkovní osvětlení či světelné vybavení a zařízení pro odbavení cestujících. Rozšíří se odbavovací plochy, pojezdové dráhy.



Hejtman Jiří Zimola zdůraznil, že letiště je pro kraj prioritou. „Myslím, že budoucnost je v letecké dopravě. A že peníze, které do něj kraj vloží a jsou jen zlomkem toho, co stojí stát železniční koridory a dálnice, se nám bohatě vyplatí díky turistickému ruchu, podpoře byznysu a rozvoji podnikatelské sféry,“ řekl hejtman s tím, že hledání strategického partnera se děje souběžně.



Po dokončení modernizace a následné certifikace pro veřejný mezinárodní provoz budou v Plané moci přistávat letadla typu Boeing 737 či Airbus A320.