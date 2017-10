Na náměstí podpoří budoucí nekuřáky

České Budějovice - Další ze zastávek kampaně „Poslední típnutí“ se uskuteční ve středu 4. října 2017 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Českobudějovická radnice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Jana Klomfarová

Edukační stan Ministerstva zdravotnictví ČR bude k dispozici od 13 do 16 hodin všem zájemcům k objasnění a zodpovězení otázek k problematice tzv. protikuřáckého zákona. Poradit se ale mohou i ti, kteří chtějí s kouřením v zájmu svého zdraví skoncovat.



V rámci akce budou také uveřejněny výsledky exkluzivního průzkumu mapujícího názory obyvatel Jihočeského kraje na nový zákon a jeho dopady na každodenní život v kraji. Hosty budou odborníci z řad zdravotníků nebo hygieniků.



Co se na akci dozvíte:

• Jaké změny tzv. protikuřácký zákon přinesl

• Co na něj říkají obyvatelé Jihočeského kraje

• Jaké změny v souvislosti s novým zákonem zmapovali krajští hygienici

• Kde najít odbornou pomoc, když se s kouřením rozhodnete skoncovat