Na náměstí přidají zákazové značky

České Budějovice Modročervené značky zákaz zastavení chce na rohy českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. instalovat radnice. Podle náměstka primátora Františka Konečného se tím ale nezmění současný stav. Jen se výrazněji upozorní na zákaz zastavení, který platí zónově v celém centru.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

V historickém jádru Českých Budějovic se totiž smí parkovat jen na vyznačených plochách. Generální zákaz zastavení je vyznačen na všech vjezdech. A od listopadu se radnice pustila do velkého boje s neukázněnými řidiči, kteří v poslední době zákaz moc nerespektovali. Z řad podnikatelů se ale ozývají hlasy, že nynější úprava nevyhovuje. Proti současnému systému parkování v centru města se staví například Ivo Pokorný, který na náměstí vlastní dům a podniká.

Botičky a pokuty ukáznily řidiče

Jak řešit parkování na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II., o to se vedou dlouhodobé debaty. Podnikatelé by chtěli více míst k parkování, radnice je spokojena se současným stavem.

Názory některých podnikatelů shrnuje například Ivo Pokorný, který má na náměstí prodejnu. „Každé nové vedení radnice chce udělat změny v dopravě, ale neuvědomuje si, že tady fungují obchody, banky, kavárny, restaurace," říká Ivo Pokorný a za skupinu podnikatelů dodává, že chtějí řešit parkování koncepčně a na dlouhou dobu. „Máme spoustu připomínek a hlavně konkrétních řešení dopravní situace ve městě," dodává Ivo Pokorný. „Třeba nedávno postavený parkovací dům by měl být využíván na sto procent! Vytvořili jsme komisi ze sdružení majitelů domů, obchodníků, zástupců bank na náměstí a ze středu města a chceme jednat s radnicí," připojuje Ivo Pokorný.

„Bydlet tu jako já, je dost nesnadné. Přijedete v neděli z víkendu s taškami a nemůžete zastavit u chodníku a vynosit si je do domu, ale vše musíte táhnout přes celé město. Nebo když vezete 83letou maminku na desátou k lékaři, nenajdete tu parkovací místo, nesmíte zastavit u chodníku, ale musíte ji dovést na své rezidentní místo vzdálené 400 m," přibližuje situaci na náměstí Ivo Pokorný.

K prvnímu jednání podnikatelů na radnici by mělo dojít kolem 20. ledna. „Chceme radním pomoci vytvořit podmínky, aby se tady dalo žít, bydlet, obchodovat a parkování mělo řád a pořádek," říká Ivo Pokorný.

Nejbližší změna, kterou radnice na náměstí chystá, ale jen potvrdí současný stav. Zhruba do dvou týdnů by měly být osazeny značky zákaz zastavení na vnějších stranách náměstí. Nové značky však budou jen zdůrazněním současné úpravy. Podle náměstka primátora Františka Konečného například cizí řidiči občas nevnímají dostatečně dopravní značení na vjezdu do centra, kde je zákaz zastavení vyznačen a také doba pro zásobování.

Současný systém parkování na náměstí osobně považuje František Konečný za vyhovující. Na vnitřní straně náměstí je stání možné a míní, že to dostačuje. „Můj osobní názor je, že máme jen pár set metrů od náměstí parkovací dům a nevidím důvod v tom, zatěžovat náměstí dalšími automobily," říká František Konečný a dodává, že už dnes je například přecházení vozovky na náměstí nebezpečné a třeba povolením stání po stranách by se situace ještě zhoršila.

Náměstek primátora ale nevylučuje, že by nějakým způsobem mohlo být umožněno výjimečné parkování i na vnějších stranách náměstí pro zásobování nebo pro obyvatele zdejších domů, krátkodobě a za nějakou progresivní sazbu, aby se nezneužívalo. „Je to ale zatím jen moje myšlenka," upozorňuje František Konečný.

Parkování na náměstí se hodně připomnělo koncem minulého roku. Dlouhodobé nerespektování platné úpravy začala ostřeji řešit městská policie. Jak intenzivní bylo nasazení strážníků, kteří byli na náměstí i v šesti nebo osmi najednou, ukazují registrované prohřešky. Od 10. do 27. listopadu strážníci udělili v centru 507 blokových pokut, 521 domluv a nasadili 349 „botiček". Od 28. listopadu do 31. prosince udělili v centru 450 blokových pokut, 381 domluv a nasadili 299 „botiček". Podle mluvčího městské policie Davida Štýfala se kázeň řidičů postupně výrazně zlepšila.