OBRAZEM: Na náměstí pustili auta až odpoledne

České Budějovice – Tradiční akce připomíná, že to jde. Na náměstí Přemysla Otakara II. se v pátek uskutečnil Den bez aut.

Od 8 do 15 hodin, tam žádné nepustili. Na náměstí bylo spoustu atrakcí pro děti, ve stánku Zoo Hluboká nad Vltavou například poznávaly různé druhy žab. Jindy zase skládaly puzzle se silnicemi, vyplňovaly tajenky týkající se dopravy nebo si zkusily posedět ve starém autobusu. Účastníků jsme se ptali na jedninou otázku. Patří na náměstí auta? „Můžou, ale jenom pro ty, co tu bydlí. Pro řemeslníky, nebo lidi, který něco v tom prostoru potřebují udělat. Podobně, jak to zavedli v Třeboni,“ říká Vladimír Ševčík ze spolku Domovina. Podobný názor zastává Anna Šlechtová, koordinátorka ze společnosti Rekola: „Auta tady být můžou, ale je škoda, to nejcennější, co ve městě máme, a to je prostor, využívat jako parkoviště. Tady to může žít.“ Jednatel firmy Eko Signet Milan Janíček, říká: „Asi sem ty auta patří. V přiměřené míře, ale patří.“ Jan Juráš z Ekoporadny, by provoz na náměstí také omezil: „Asi by to mělo být nějakým způsobem omezené. Nemělo by to sloužit jako zkratka přes město.“